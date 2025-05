Voto antecipado na Madeira decorre “na perfeita normalidade”

O Funchal tem recebido hoje eleitores que quiseram votar antecipadamente em mobilidade. Um processo que está a decorrer de forma serena, com boa afluência e na “perfeita normalidade”.

Em todo o país são mais de 333 mil os eleitores que podem votar hoje nas Legislativas de 18 de Maio, o maior número de sempre. Na Madeira são cerca de 3.300 os inscritos para depositar o boletim nas urnas, dos quais 1.900 no Funchal, conforme explicou à TSF o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), André Wemans.

São cerca de 3.300 eleitores, incluindo porto Santo e a ilha da Madeira, alguns são recenseados na Madeira e, por alguma razão e com todo o direito decidiram votar hoje, até pode ser no mesmo concelho onde estão recenseados. Pode incluir também, e isso eu não posso distingui, eleitores recenseados noutras partes do país, como em Portugal Continental e que estão hoje na Madeira. E como não vão estar no dia 18 na respectiva secção de voto inscreveram-se para votar na Madeira” André Wemans

De acordo com o responsável, até ao momento tudo decorre normalmente e sem incidentes. “Temos um gabinete a acompanhar o decorrer do dia deste voto antecipado e a indicação é que ao nível nacional está a correr tudo bem, sem incidentes de maior”, confirma o delegado da CNE, revelando que houve um membro de mesa que faltou e que foi prontamente substituído.

Quanto à Madeira corre tudo de forma serena. “Não temos sequer relato de algum problema, nem queixas, nem incidentes que tenham sido reportados à comissão”, pelo que, conclui André Wemans, “na RAM está tudo a correr na perfeita normalidade”.

No Funchal são sensivelmente 1.900 os inscritos para votar. Na mesa de São Martinho, freguesia com maior número de eleitores da Região, está tudo a decorrer dentro da normalidade, conforme a reportagem do DIÁRIO constatou no local, no final da manhã de hoje. “Está a ser positivo. Temos já cerca de 50 pessoas”, revela Rubina Sousa.

A responsável pela mesa nota que a meio da manhã a afluência era já significativa e acredita que a maioria dos inscritos não deixá para o fim do dia aquilo que pode despachar já.

A razão para a inscrição no voto antecipado é variada. “Algumas pessoas a admitem que vão de viagem, de férias e, como vão estar ausentes no dia 18, optam por antecipar a decisão do voto”, explicou.

O balanço feito por João Beja, responsável pela mesa de voto de Portugal Continental e Açores, é também de um ambiente de tranquilidade nas urnas neste domingo de voto em mobilidade. “Uma manhã que já está a correr bastante bem”, confirmou, reconhecendo o compromisso dos eleitores com o direito e diver cívico e o contributo para o combate à abstenção.

São pessoas que estão aqui de férias e em trabalho e que tiraram 10 minutos ou um quarto de hora para virem exercer o seu direito, o seu dever de voto, que é sempre de louvar, pois temos de combater a abstenção nestas eleições também” João Beja

Nesta que é a segunda vez que está na mesa de voto na Madeira, João Beja destaca a forma ordeira e informada com que os eleitores têm chegado às urnas.