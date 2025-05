Ergue-te não convence na Região

O Ergue-te foi o partido menos votado, na Madeira, nestas Eleições Legislativas. A candidatura desta força política pelo círculo eleitoral da Região, que tinha Álvaro Araújo como cabeça-de-lista, mereceu a confiança de 187 eleitores, menos 52 do que nas eleições do ano passado.

No mapa regional, o Ergue-te foi a última escolha em quase todos os concelhos, com excepção da Ponta do Sol, onde o partido conseguiu o seu melhor resultado na Madeira, ficando à frente da Nova Direita, do MPT, do PTP e do RIR; e em São Vicente, onde só o RIR obteve pior resultado.

No Porto Moniz, a lista de Álvaro Araújo, que não respondeu aos contactos do DIÁRIO nesta noite eleitoral para uma reacção aos resultados alcançados, não convenceu nenhum eleitor.

A nível nacional, ao contrário do que aconteceu na Região, tudo indica que o Ergue-te venha a aumentar o número de votos alcançados no ano passado.