Foi a trovoada do último sábado a maior de que há registo na Região?

Para muitos a noite de sábado passado, dia 10 de Maio, foi (muito) mal dormida tal foi a intensidade da trovoada que atormentou o descanso de muitos residentes. Alguns ‘não pregaram olho’ tal foi a intensidade da trovoada, que teve particular impacto na parte Oeste da ilha. As descargas eléctricas foram quase uma constante entre o meio da madrugada e a alvorada, também marcada pela muita chuva. Tanta que motivou avisos meteorológicos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que começou no amarelo, foi depois actualizado para laranja, e já de madrugada viria a ser elevado a vermelho. Região que esteve também sob aviso amarelo para a trovoada, uma vez que a previsão do IPMA apontava para descargas eléctricas frequentes e dispersas. Nalgumas localidades – sobretudo na parte Oeste da ilha – relatos nas redes sociais dão conta de trovoadas frequentes e concentradas.

“Foi uma noite de terror entre as 4 e as 6 da manhã” escreveu Carmo Gonçalves Figueira, num dos muitos comentários à notícia do DIÁRIO na plataforma digital sob o título ‘850 relâmpagos na Madeira em apenas hora e meia’

“Foi assustador, muito mesmo”, postou Beatriz Fátima Lopes. “Uma noite como há muitos anos não se tinha. Grande noite de Inverno”, comentou Arlete Sousa. Já Rita Vieira fez saber que “foi uma noite aterrorizante, a casa até estremecia, horrível!!!”. “Zonas altas da Ponta do Sol uma loucura a casa a tremer”, manifestou Cristina Costa. Do outro lado da ilha Rubina Coelho dava conta que “No Caniço acho que ninguém dormiu. Pelo menos eu não. Muita chuva, trovões e relâmpagos”.

Na manhã de sábado Victor Prior, o agora director do Departamento de Meteorologia e Geofísica do IPMA, em Lisboa, que ainda mantém a gestão do Observatório Meteorológico do Funchal – delegado regional do IPMA na Madeira - cargo que exerceu nos últimos 17 anos, revelou ao DIÁRIO os registos da Rede de Detectores de Trovoadas no Arquipélago da Madeira.

Na área geográfica do arquipélago da Madeira, designada por Região da Madeira, em menos de 10 horas - entre as 01h00 e as 10h45 – haviam sido registadas 2.244 descargas eléctricas atmosféricas: 143 descargas positivas (consideradas as mais perigosas), 428 negativas e 1673 intra-nuvens. Os registos confirmaram que o período de maior intensidade da trovoada ocorrera entre as 04h15 e as 07h30, tendo nestas 3h15 sido contabilizados perto de 1.494 descargas eléctricas. Mais de metade destes trovões, - cerca de 850 raios – foram registados em apenas hora e meia (sensivelmente entre as 06h00 e as 7h30).

Se dividirmos o número de descargas eléctricas por minuto no período de maior intensidade, tal equivale a quase 10 raios (9,44) por minuto. Ou seja, mais de um raio a cada 10 segundos, que não necessariamente no mesmo local, mas dentro do perímetro, num raio de quilómetros, à volta do Arquipélago da Madeira.

Mas terá sido esta a noite com a maior trovoada de que há registo… e memória?

Fomos pesquisar e bastou recuarmos quatro anos para encontrarmos notícia que sugere episódio de trovoada ainda mais intenso que o de há uma semana. ‘45 raios por minuto no pico da trovoada’ foi o título da notícia publicada na edição do dia 2 de Abril de 2021. A mesma reportava ao ‘festival eléctrico atmosférico’ que havia assolado o arquipélago da Madeira no fim-de-semana anterior, o último do mês de Março de 2021.

Então, entre as 00h00 de sábado e as 11h00 de domingo – 35 horas - a rede de detectores de raios do IPMA instalados na Madeira e Porto Santo registara 28.414 descargas eléctricas atmosféricas na Região da Madeira, ou seja, num raio de 100 quilómetros centrado no Funchal.

Em média, ascendeu a 800 relâmpagos por hora consecutivamente durante praticamente dia e meio. Contudo os registos da actividade eléctrica demostraram que o pico da trovoada ocorrera entre as 5:50 e as 11:40 de sábado, com um total de16.339 raios, o equivalente a mais de 2.700 descargas eléctricas por hora, ou seja, mais de 45 trovões por minuto. Nestas quase seis horas era um raio quase por segundo.

Quatro meses antes, no início de Dezembro de 2020, a Região da Madeira fora também assolada por forte trovoada, Na altura, no dia 2 de Dezembro de 2020, o DIÁRIO noticiava que entre as 7 horas e as 9 horas da manhã haviam sido registados 6.376 relâmpagos, sendo que o extremo da actividade eléctrica no espaço de 20 minutos, havia proporcionado 1.449 raios. Neste caso, corresponde a uma média superior a 72 raios por minuto. Dito de outra forma, mais de 1 raio por segundo.

Embora a trovoada do dia 10 de Maio de 2025 tenha sido intensa e perturbadora, não foi a mais severa de que há registo na Região Autónoma da Madeira. Os dados disponíveis demonstram que os episódios de Dezembro de 2020 e Março de 2021 ultrapassaram amplamente, em número de descargas eléctricas, o fenómeno do último sábado.