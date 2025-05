850 relâmpagos na Madeira em apenas hora e meia

As previsões já apontavam para chuva e trovoada e a última madrugada foi isso mesmo que aconteceu. Cerca de 850 descargas eléctricas foram registadas no arquipélago da Madeira pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), 11 das quais foram raios positivos (nuvem-terra) que atingiram zonas da ilha.

A maioria dos relâmpagos que caíram em terra ocorreram entre as 5 e as 6 horas da manhã deste sábado e tiveram maior incidência na costa Oeste da ilha da Madeira, de acordo com os registos do IPMA sobre as descargas eléctricas, conforme se vê neste mapa.

Na área geográfica do arquipélago da Madeira, entre as 00h00 e as 10h45 de hoje, foram registadas, ao todo, 2.244 descargas eléctricas atmosféricas: 143 descargas positivas (consideradas as mais perigosas), 428 negativas e 1673 intra-nuvens.

O período de maior intensidade da trovoada ocorreu entre as 04h15 e as 07h30, em que foram contabilizados perto de 1500 relâmpagos/trovões (1.494).

Curiosamente, 850 raios ocorreram no espaço temporal de apenas hora e meia (sensivelmente entre as 06h00 e as 7h30).