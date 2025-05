Jornalistas madeirenses debatem o combate à desinformação na Região

Acontece esta manhã, entre as 10 e as 13 horas, no Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, o colóquio 'A luta regional e local contra a desinformação na era da globalização e da pós-verdade', que reúne diversos profissionais dos meios de comunicação social madeirense, com o propósito de debater o impacto da desinformação e as estratégias para combatê-la a nível regional.

O programa tem início com a palestra de Ricardo Miguel Oliveira, director-geral e editorial do Diário de Notícias da Madeira, sobre 'A prova dos factos'. Em seguida, será a vez de Paulo Jardim, da RTP-Madeira, abordar o tema 'Desinformação vs Falta de Informação vs ‘Estou-me a borrifar’'.

Também Paulo Santos, da RDP-Madeira, vai discutir qual é o papel da rádio e do serviço público na luta contra a desinformação. Por fim, a manhã será encerrada com a apresentação de Miguel Fernandes Luís, da Associação Literacia para os Media e Jornalismo (ALPMJ) e também jornalista do Diário de Notícias da Madeira, que vai apresentar um caso prático de formação em literacia mediática na Região Autónoma da Madeira.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 às 13h15 - Conferência Internacional da Educação de Adultos na Europa: o Equilíbrio Social e o Bem-Estar Individual, com a presença do secretário regional Jorge Carvalho, no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos

- 9h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal

- 9h00 às 16h00 - Jornadas da ASL (Associação Sem Limites), com a presença da secretária regional Paula Margarido, no Hotel The Views Baía, no Funchal

- 9h30 às 17h00 - II Jornadas Técnico – Pedagógicas: Inclusão em foco: desafios e práticas em contexto escolar', com a presença do secretário regional Jorge Carvalho, no Auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes

- 10h00 - Reunião da 6ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Cultura e Desporto

- 10h30 - PS-Madeira com contacto com a população em Machico, junto à estátua de Tristão Vaz Teixeira, ( próximo da Igreja Matriz de Machico)

- 10h30 e 14h30 - Acção de campanha LIVRE, em frente à repartição de Finanças e em frente ao Centro de Emprego, no Funchal



- 11h00 - O secretário regional Nuno Maciel visita a uma exploração agrícola, privada, de hortofrutícolas, que combina a produção em estufas e ao ar livre, nos Jardins da Tabua, Ribeira Brava

- 11h00 - JPP com acção de campanha, junto ao Mercado Municipal de Câmara de Lobos

- 11h00 - Miguel Albuquerque vai estar na inauguração das Unidades Elvira e Lucena da Casa de Saúde São João de Deus

- 14h00 às 17h30 - Associação Casa do Voluntário celebra o Dia Internacional da Família com diversos eventos, no Parque Urbano da Nazaré - São Martinho

- 15h00 - PAN com ação de campanha em Câmara de Lobos, na Ponte dos Frades ao pé da Pizzaria Má Fama

- 15h00 às 20h00 - Espectáculo 'Jantar para Um' no Teatro Municipal Baltazar Dias

- 15h00 - CDU com acção de campanha, na estação dos Viveiros e nos serviços da Câmara Municipal do Funchal

- 17h30 - AD – Coligação PSD/CDS promove arruada, no centro do Funchal

- 18h30 - Inauguração da exposição 'Andar(es)' de Sara Patrícia, no Forúm Madeira

- 19h00 - Exposição intitulada 'Camões a Quatro Mãos', que reúne trabalhos de Francisco Branco e de Francisco Simões, na Galeria Anjos Teixeira

- 20h00 - 2.ª semi-final da Eurovisão 2025, na RTP

- 20h00 - Sessão Solene Comemorativa do 510º Aniversário da Freguesia de Campanário, com o secretário regional Nuno Maciel, no Salão Paroquial.

- 21h00 - Concerto da Banda Militar da Madeira, também com a presença da Orquestra de Bandolins e do Conservatório Escola das Artes, no Cais 8, no Funchal;

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional da Latinidade, Dia Internacional das Famílias e Dia do Objetor de Consciência

- Este é o centésimo trigésimo sexto dia do ano. Faltam 230 dias para o termo de 2025

EFEMÉRIDES:

1492 - É lançada, no Rossio de Lisboa, a primeira pedra do Real Hospital de Todos-os-Santos, no reinado de D. João II.

1567 - Nasce o compositor italiano Claudio Monteverdi, autor de "d'Orfeo".

1602 - Bartholomew Gosnold, navegador inglês, descobre o Cabo Cod, na América.

1859 - Nasce o físico-químico francês Pierre Curie. Prémio Nobel da Física em 1903.

1872 - A Companhia Carril Americano do Porto inaugura o que daria início à exploração de uma carreira de transporte público. O "americano" era puxado por parelhas de cavalos e deslocava-se sobre carris.

1911 - O Supremo Tribunal dos Estados Unidos determina a separação da Standard Oil em várias empresas independentes, por violação da Lei anti-trust.

1927 - Realiza-se a primeira volta a Portugal em bicicleta. António Augusto de Carvalho, pelo Carcavelos, vence a prova.

1932 -- Morre, aos 77anos, assassinado durante uma tentaiva de golpe de Estado, o político e primeiro-ministro do Japão Inukai Tsuyoshi, de origem samurai, fundador do Partido Nacional Constitucional (Rikken Kokuminto) e o partido Clube da Reforma (Kakushin Kurabu).

1944 - Holocausto. Começa a deportação dos judeus da Hungria para o campo de extermínio nazi de Auschwitz.

1948 -- Ataque da Força Aérea egípcia ao recém-criado Estado de Israel.

1953 -- O ditador Oliveira Salazar recusa nova proposta de negociações com a Índia, para a transferência de soberania dos territórios sob administração portuguesa. A Índia anuncia o fecho da delegação em Lisboa, concretizada a 11 de junho.

1964 -- A equipa de futebol do Sporting vence o MTK Budapeste, por 1-0, na finalíssima da Taça das Taças e consegue desta forma o seu primeiro troféu europeu, no estádio Bosuilstadion-Deurne, em Antuérpia.

1969 - Realiza-se, no Teatro Aveirense, em Aveiro, o II Congresso Republicano.

1972 -- A ilha de Okinawa regressa à posse do Japão depois de 27 anos sob jurisdição norte-americana.

1973 - Os países árabes suspendem o fluxo de petróleo para o Ocidente, em protesto pela política de Israel.

1974 -- António de Spínola é investido Presidente da República Portuguesa.

1975 -- São roubadas 36 obras impressionistas do Museu de Arte Moderna de Milão.

- Amâncio Ortega Ganoa abre, na Corunha, Espanha, a primeira loja Zara.

1976 -- É publicado no Diário da República a resolução do Conselho de Ministro que incumbe à Empresa Pública de Parques Industriais o lançamento dos parques industriais de Braga-Guimarães, Covilhã, Évora e no distrito de Faro.

1977 -- O Marítimo, da Madeira, torna-se o primeiro clube fora do continente português a ascender ao principal campeonato (I Divisão).

1986 -- Morre, com 28 anos, o piloto italiano de Fórmula 1 Elio de Angelis, no circuito de Paul Ricard, França.

1988 -- A atleta Aurora Cunha vence a maratona de Paris, França, com o tempo 2:34.56 horas.

1990 - A empresa corretora norte-americana Drexel Burnham Lambert Trading, em processo de falência, reconhece em audiência no Tribunal de Nova Iorque a dívida de 93,9 milhões de dólares ao Banco de Portugal, resultante das aplicações do banco central português.

1991 - Pela primeira vez uma mulher, Edith Cresson, 57 anos, é nomeada para a liderança do Governo francês.

- Morre, com 90 anos, o diplomata, historiador e escritor do Mali Amadou Hampaté Bá, conhecido como o 'pai da literatura africana'.

1992 -- É adotada a Carta Europeia do Desporto pelos ministros europeus responsáveis pela área, reunidos na VII Conferência Europeia, em Rhodes, na Grécia.

- É fundada a Federação Portuguesa de Esqui, atual Federação de Desportos de Inverno de Portugal.

1999 -- Morre, aos 56 anos, Manuel Lopes, um dos fundadores da Intersindical (1970) e dirigente da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN).

- Edmund Ho é eleito primeiro chefe do Executivo da futura Região Administrativa Especial de Macau depois de vencer na corrida eleitoral Stanley Au Chong Kit.

2001 -- Entra em vigor o decreto-lei n.º 292/2000 de 14 de Novembro, emitido pelo Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, e publicado no Diário da República n.º 263/2000, que aprova o novo Regulamento Geral do Ruído.

2003 - O ex-ministro ruandês Eliezer Niyitegeka, 51 anos, do antigo Governo hutu é condenado a prisão perpétua pelo Tribunal Penal Internacional para o Ruanda, pelo envolvimento no genocídio de 1994.

2004 -- Uma equipa de arqueólogos egípcios e polacos descobre a localização da antiga Biblioteca de Alexandria, desaparecida há quase 16 séculos.

2005 - Portugal fica em segundo lugar no I Campeonato do Mundo de Futebol de Praia da FIFA, ao perder com a França no desempate por penalties, em Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil.

2006 -- O primeiro-ministro José Sócrates preside à cerimónia de assinatura do contrato de investimento para a reabertura das minas de Aljustrel entre a Agência Portuguesa para o Investimento a AGC Minas de Portugal SPGS e a Eurozinc Mining Corporation, proprietária da empresa Pirites Alentejanas, concessionária daquele complexo mineiro.

- Terceiro dia de violência em São Paulo, Brasil. Ataques a autocarros e agências bancárias. Prosseguem motins em estabelecimentos prisionais. O balanço oficial eleva-se a 187 mortos, entre polícias, suspeitos e civis. O controlo das cadeias é retomado ao fim do dia.

2007 -- Morre, aos 73 anos, Jerry Fatwell, líder evangelista norte-americano, um dos representantes da direita religiosa nos Estados Unidos.

2008 -- O coronel chileno na reforma Mario Manríquez é acusado pela justiça do seu país de ser o responsável pelo assassínio do cantor Victor Jara, na esteira do golpe do general Augusto Pinochet, em 1973.

- A Interpol confirma a autenticidade dos ficheiros informáticos do computador capturado ao "número dois" das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), Raul Reyes, que segundo as autoridades colombianas provam o apoio direto do Presidente venezuelano, Hugo Chávez, à guerrilha, em dinheiro e armas.

2009 - A Comissão Europeia e agências das Nações Unidas (ONU), nomeadamente a FAO, UNRWA e UNICEF, assinam um acordo no valor de mil milhões de euros para ajudar agricultores de 50 países, entre os quais Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, a lutar contra a penúria alimentar

- O Presidente norte-americano, Barack Obama, anuncia o restabelecimento dos tribunais militares de exceção, criados pelo seu antecessor, George W. Bush, para julgar presos suspeitos de terrorismo detidos na prisão de Guantánamo em Cuba.

2010 - A australiana Jessica Watson, de 16 anos, chega a Sydney, tornando-se o navegador mais jovem a dar a volta ao mundo em solitário, sem escalas e sem assistência.

2011 - O presidente do Fundo Monetário Internacional, o francês Dominique Strauss-Kahn, de 62 anos, é formalmente acusado de agressão sexual e de tentativa de violação contra uma jovem mulher de 32 anos num quarto de hotel em Nova Iorque, horas depois de ter sido detido no aeroporto de Nova Iorque, Estados Unidos.

- Líbia/Primavera Árabe: As forças leais a Kadhafi retiram-se de Misrata, após semanas de combates que provocam centenas de mortos.

2012 - Na Grécia, fracassam as negociações para um governo de unidade. É anunciada a formação de um governo interino, dirigido pelo magistrado Panayotis Pikrammenos, até às novas eleições.

- Morre, aos 83 anos, o diplomata e escritor mexicano Carlos Fuentes. Prémio Cervantes, em 1987, autor de "O velho gringo" "Zona sagrada", "Cambio de piel" e "Terra nostra".

2013 -- O presidente da Comissão Europeia José Manuel Durão Barroso inaugura, em Bruxelas, o Centro de Resposta a Emergências, que tem como função coordenar o envio de ajuda humanitária e a atuação da proteção civil da União Europeia.

- Morre, com 66 anos, Henrique Rosa, ex-Presidente da transição da Guiné-Bissau.

2016 - O Benfica sagra-se tricampeão português de futebol, feito que não conseguia desde 1976/77, ao vencer na Luz o Nacional por 4-1, em encontro da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol.

- O holandês Max Verstappen vence o Grande Prémio de Espanha, na Catalunha, tornando-se, aos 18 anos, o mais novo piloto a triunfar no Mundial de Fórmula 1, na estreia pela escuderia Red Bull.

- Morre, aos 73 anos, o astrofísico francês Andre Brahic, um dos cientistas que descobriu os anéis do Neptuno. Em 1990, o asteroide número 3488 foi batizado com o seu nome (Brahic).

2018 - Cerca de 50 adeptos do Sporting, com a cara tapada, invadem a Academia Sporting - Centro de Futebol do Sporting Clube de Portugal, em Alcochete, durante o treino da equipa principal de futebol, e agridem jogadores e equipa técnica.

2020 -- Covid-19. O Governo aprova a reabertura dos estádios, campos de futebol, râguebi e similares, no quadro do processo de desconfinamento.

- O campeonato belga 2019/2020 é oficialmente cancelado e o título de campeão atribuído ao Club Brugge, que liderava "confortavelmente" a prova quando esta foi suspensa devido à pandemia de covid-19.

- O Governo determina regras de distanciamento para as praias a partir de 06 de junho.

- Morre, aos 89 anos, Juan Genovés, pintor e artista gráfico espanhol, conhecido pela obra "O Abraço", de 1976, uma pintura da coleção do Museu Rainha Sofia, em Madrid, criada para ser reproduzida num cartaz da Amnistia Internacional, durante a transição democrática.

2021 - O canoísta Fernando Pimenta conquista a medalha de bronze na prova de K1 1.000 da Taça do Mundo da Hungria.

- Morre, aos 87 anos, a atriz brasileira Eva Wilma.

2022 - A Ucrânia vence o 66.º Festival Eurovisão da Canção, com "Stefania", pela Kalush Orchestra, em Turim, Itália.

2024 - O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, de 59 anos, é ferido num tiroteio em Handlova, cidade a cerca de 150 quilómetros da capital.

- O juiz conselheiro João Cura Mariano é eleito presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

- É concluído acordo, entre quatro partidos, o PVV de Geert Wilders, o partido pró-agricultores BBB, o partido liberal VVD e o novo partido anticorrupção NSC, para um Governo de coligação de direita nos Países Baixos, quase seis meses após a vitória eleitoral do líder da extrema-direita, Geert Wilders, que fica fora do executivo.

