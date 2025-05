Assuntos da Região não serão usados como 'moeda de troca' pelo JPP

O JPP garante que nenhum assunto dependente da República que seja do interesse da Madeira e do Porto Santo, “em circunstância alguma, com o JPP no Parlamento nacional, será utilizado como moeda de troca de interesses centralistas do PSD, CDS e PS, com a cumplicidade dos deputados que têm representado a Madeira”.

“O subsídio social de mobilidade só estará resolvido e aceite pela população no dia em que ao dirigir-se a um balcão para comprar uma viagem o residente pague apenas 79 euros e o estuante 59 euros, deixando de financiar o Estado, tudo o resto que se diga sobre este assunto é para iludir e caçar votos sem terem resolvido o que há muito é um desejo da generalidade da população”, critica Filipe Sousa. cabeça-de-lista às eleições do próximo domingo.

Filipe Sousa alerta que já ouviu e leu opiniões de dirigentes do PSD, CDS e PS “a avisar” que as companhias áreas “deixariam de voar para a Madeira se o Estado alterar o modelo actual de pagamento das passagens”. O candidato considera que isso é "renunciar aos direitos dos madeirenses e porto-santenses”.

Creio que não precisamos de melhor exemplo para que todos percebam que esses partidos e os governos desses partidos estão a ceder e a inverter o desígnio social do subsídio de mobilidade, que é atribuído ao cidadão e não às companhias aéreas. É utilizar os assuntos da Região como moeda de troca para favorecer as companhias áreas e é a prova de que o JPP tem razão quando vinca o imobilismo dos partidos tradicionais, sendo o único partido sem influências e comandos em Lisboa e é essa condição diferenciadora que nos permite defender, sem ceder, os interesses da Madeira e Porto Santo. Filipe Sousa

O JPP promete não 'largar' este assunto até que os residentes e estudantes paguem apenas o valor estipulado. Por isso, pede “uma oportunidade” para continuar este trabalho na Assembleia da República e ajudar a resolver a questão da mobilidade aérea, a linha marítima por ferry, a redução do custo com o transporte de mercadorias, o regime fiscal diferenciado, a Estrutura de Missão, “uma proposta inédita para acabar com as desconfianças sobre a autonomia e sabermos, com rigor científico, quanto custa viver nas Ilhas”, medidas fiscais e outras ferramentas para reduzir o custo de vida, o IVA na habitação, a estabilidade do Centro Internacional de Negócios.

“Temos muito trabalho pela frente, prova do imobilismo dos partidos que nos têm representado, mas estou empenhado e confiante nesta nova missão”, realça. “A nossa forma de fazer política tem sido reconhecida na Assembleia Regional e no poder local. Trabalhamos, propomos, fiscalizamos e defendemos os nossos direitos, sempre com independência e coragem.” Sem se deter: “Ninguém, em Lisboa, vai orientar ou dizer ao JPP que este ou aquele assunto da Região não deverá ser discutido agora ou só daqui a um mês porque belisca ou incomoda interesses centralistas”, assegura. “O JPP é um partido institucional, nascido da Autonomia, humanista, dialogante e tolerante. irá trabalhar no Parlamento em prol da coesão de todo o território e na remoção das muitas ‘lhas’ de isolamento económico e social que PSD, CDS e PS ergueram por todo o país.”