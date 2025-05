Chega Madeira festeja crescimento e aponta aos dois parlamentares

As projecções que vão sendo conhecidas nesta noite eleitoral, quer a nível nacional, quer regional, e que apontam para um crescimento do Chega na Assembleia da República, estão a ser muito festejadas na sede do partido na Madeira.

Miguel Castro, em declarações à TSF-Madeira e DIÁRIO, fez questão de dizer que estas eram "umas eleições diferentes [das Regionais]", querendo com isto dizer que o partido iria, tendo em conta a mensagem passada ao longo da campanha eleitoral e o trabalho realizado pelos parlamentares, crescer em número de votos.

Depois, numa reacção para vários órgãos de comunicação social, apontou a vitória em algumas freguesias da Região, como seja o Caniçal. Castro assume que o ideal seria o partido conquistar o segundo lugar na Região.

Nas eleições legislativas nacionais de 2024, o partido Chega obteve um resultado significativo na Madeira, elegendo um deputado no círculo eleitoral da região. O candidato eleito foi Francisco Manuel de Freitas Gomes, que recebeu 26.296 votos, correspondendo a 17,56% dos votos válidos na Madeira.

Francisco Gomes voltou a encabeçar a lista do Chega pelo círculo da Madeira nas eleições legislativas nacionais de 18 de Maio de 2025. A sua candidatura reflecte a continuidade do partido na representação parlamentar da região, após a eleição de um deputado nas legislativas de 2024.

Miguel Castro fez questão de dizer que os portugueses deram votos aos partidos de direita e que é preciso daí tirar ilações e assegurar um governo de estabilidade.