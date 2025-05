Chega acusa Estado de humilhar antigos combatentes

O deputado do Chega na Assembleia da República, Francisco Gomes, criticou hoje Estado português pelo tratamento que está a ser dado aos antigos combatentes, considerando-o “uma afronta à dignidade nacional”.

Para parlamentar e candidato do Chega às eleições de dia 18, “o país está a tratar aos pontapés aqueles que deram tudo pela pátria”.

Francisco Gomes denuncia o que considera ser “o abandono e descuido vergonhoso” a que os antigos combatentes têm sido, a seu ver, votados.

O cabeça-de-lista do Chega aponta, em concreto, o acesso à comparticipação de medicamentos, “que deveria estar em vigor desde Janeiro” e que – segundo diz – em muitos casos continua sem ser aplicada, “por culpa das habituais burocracias e falhas de coordenação entre organismos do Estado”.

O deputado lamenta que o acesso ao desconto de 50 por cento na parte não comparticipada dos medicamentos continue a exigir um processo “injustificavelmente confuso e moroso”. Segundo Francisco Gomes, “esta situação está a deixar muitos antigos combatentes de fora do sistema e sem acesso ao benefício que lhes é devido por lei”.

"É inacreditável que um antigo combatente, que toda a vida contribuiu para o país e serviu em defesa da pátria, tenha de andar de instituição em instituição, implorando por um direito que o Estado anunciou com pompa e circunstância. Isto é humilhante, revoltante e inaceitável”, sublinhou.

Em comunicado de imprensa, Francisco Gomes aponta ainda o dedo à “incapacidade do Governo da República para garantir que todos os antigos combatentes estejam devidamente identificados no Registo Nacional de Utentes, o que está a bloquear o acesso ao benefício”.

“Temos um sistema completamente desorganizado, com pessoas a serem excluídas porque os dados não estão atualizados, porque há falhas de comunicação entre ministérios, ou porque não sabem interpretar as regras”, vinca o deputado na Assembleia da República.

Francisco Gomes argumenta “há antigos combatentes pensionistas que continuam a ser excluídos do apoio, apesar de todas as entidades do Estado – incluindo Finanças, Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações – saberem que o são”. “Muitos não recebem qualquer previsão de resolução, apesar de sucessivos contactos com diferentes serviços”, acrescenta.