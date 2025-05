Libargel reforça presença na Madeira com crescimento significativo

A Libargel – Alimentos Congelados, Lda., empresa com raízes em Barcelos e uma longa história no sector alimentar, tem vindo a consolidar a sua posição na Região Autónoma da Madeira desde 2009. Originalmente ligada à representação dos icónicos produtos Iglo e Olá aquando da sua fundação em Janeiro de 1996, a empresa embarcou num processo de expansão territorial que a trouxe até ao arquipélago madeirense.

Na Madeira, a Libargel estabeleceu uma estrutura de vendas e distribuição autónoma, demonstrando um forte compromisso com o mercado regional. Esta aposta tem dado frutos, como revela o sócio-gerente da empresa, Pedro Ribeiro:

"Estamos muito próximos dos 10 milhões de euros de facturação só aqui na Madeira, o que já representa 40% do negócio total da Libargel. Este peso tem vindo a aumentar gradualmente, fruto de um desempenho consistentemente superior ao que temos registado no continente."

Este crescimento reflecte a aceitação dos produtos da Libargel no mercado madeirense e a eficácia da sua estratégia de distribuição local. A empresa emprega actualmente 32 funcionários na região, número que tende a aumentar durante os meses de Verão.

"Durante o Verão, devido ao aumento das vendas, necessitamos de recorrer a contratações pontuais e sazonais para garantir que conseguimos dar resposta à procura," explica Pedro Ribeiro.

A Libargel demonstra assim a sua importância para a economia madeirense, não só pela sua crescente quota de mercado no sector alimentar de congelados, mas também pela criação de postos de trabalho na região. A empresa sediada em Santo António, no Funchal, continua a apostar no mercado local, perspectivando um futuro de crescimento sustentado na Região. A empresa recebeu hoje a visita de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, que se fez acompanhar de José Manuel Rodrigues, secretário regional da Economia.