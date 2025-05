Projecção da Católica aponta para abstenção entre 36 e 42%

As projecções da Universidade Católica Portuguesa para a RTP apontam para uma abstenção entre 36 e 42%, valor superior às Eleições Legislativas Nacionais de 2024, quando a abstenção no território nacional e estrangeiro foi de 40,16%.

Foto RTP

A estimativa de participação do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (CESOP) da Universidade Católica Portuguesa para a RTP foi calculada com base nos resultados de participação eleitoral às 16 horas, divulgados pela Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna.

De resto, as projecções das televisões para a abstenção nas eleições legislativas de hoje indicam que deverá situar-se entre os 34,7% e os 47,7%.

A RTP avançou às 19:00 uma previsão de abstenção de 36% a 42%, a SIC com uma previsão entre 34,7% e 39,7 e a CNN entre os 41,5% e os 47,7%.

As mesas de voto para as eleições legislativas antecipadas encerraram às 19 horas em Portugal Continental e na Madeira, fechando uma hora depois nos Açores, devido à diferença horária.

Segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), podiam votar para as eleições legislativas antecipadas deste domingo, 18 de Maio, 10,8 milhões de eleitores.

No total, serão eleitos 230 deputados, em 22 círculos eleitorais - 18 dos quais em Portugal continental e os restantes nos Açores, na Madeira, na Europa e Fora da Europa -, num ato eleitoral que terá um custo a rondar os 26,5 milhões de euros.

Concorrem a estas eleições 21 forças políticas, mais três do que nas eleições de março do ano passado.

O Partido Liberal Social (PLS) é o único partido estreante neste ato eleitoral, juntando-se a AD (PSD/CDS-PP), PS, Chega, IL, BE, CDU (PCP/PEV), Livre, PAN, ADN, RIR, JPP, PCTP/MRPP, Nova Direita, Volt Portugal, Ergue-te, Nós, Cidadãos!, PPM e, com listas apenas numa ou nas duas regiões autónomas, MPT, PTP e PSD/CDS/PPM.