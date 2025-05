Afluência às urnas no Porto Santo decorreu sem sobressaltos

Decorreu tudo bem nestas eleições para as legislativas nacionais no Porto Santo.

Desde manhã cedo que os Porto-Santenses quiseram votar para este ato eleitoral.

Com o decorrer desta manhã de domingo, a afluência às urnas foi-se intensificando, com maior relevo para antes e depois do almoço.

No período da tarde os eleitores foram sempre votando nas cinco mesas de voto, tendo se verificado mais uma vez, que nas últimas duas horas mais movimento.

O DIÁRIO pode constatar que das cinco mesas de voto, quatro mais quinhentos eleitores, tinham exercido o seu dever cívico