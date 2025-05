Ambiente calmo em Santa Luzia e reflexo da pouca afluência

A única secção de voto na freguesia de Santa Luzia, no Funchal estava com fraca afluência de eleitores a 4 horas do final da votação para as legislativas nacionais deste domingo.

Às 15 horas, as seis mesas de voto contavam com menos de 40% dos votos descarregados, sendo que havia mesas com pouco mais de um terço dos votantes tendo já cumprido o seu direito.

De um total de 5.540 eleitores inscritos em Santa Luzia, cerca de 2.100 tinham já votado. É previsível uma quebra na participação neste domingo.

De acordo com o coordenador da secção muitos eleitores optaram pelo voto antecipado, o que pode explicar um ambiente mais calmo no pavilhão da Escola Secundária Francisco Franco. O facto de esta eleição facilitar o voto antecipado, ao contrário das eleições legislativas regionais de 23 de Março último, também justificam o aumento de pessoas que optaram por votar no domingo passado.

Nas eleições de 10 de Março de 2024, compareceram às urnas 3.367 votantes dos 5.592 inscritos, tendo representando uma taxa de participação de 60,21%, nessa altura ocorreu uma participação muito acima dos 51,62% (2.964 votantes de 5.742 inscritos) das eleições nacionais de 30 de Janeiro de 2022.

Refira-se que Santa Luzia tinha sido em 2024 a quinta freguesia (em 10) com maior participação no Funchal.