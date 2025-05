Afluência às urnas em Gaula ultrapassava os 54% às 18h

Anita Nunes, vice-presidente da Mesa 1, acompanha de perto o decorrer das Legislativas nacionais antecipadas na principal Assembleia de Voto de Gaula, instalada no salão paroquial da igreja local. A freguesia, berço de uma das forças políticas concorrentes — a única com origem fora do ‘rectângulo’ — e terra natal de dois candidatos em posições potencialmente elegíveis, vive este acto eleitoral com particular atenção.

Às 18 horas, a afluência às urnas já superava os 54%, sinal evidente do elevado interesse cívico dos gauleses nestas eleições. Como é hábito, os momentos de maior movimento coincidiram com a saída das missas dominicais, reforçando a ligação entre o ritmo da comunidade e a participação política.

O ambiente no salão paroquial é de expectativa e envolvimento, espelhando a importância simbólica e prática que estas eleições têm para uma freguesia que, mais do que votar, sente-se representada.