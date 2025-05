Leão é um dos nomes mais escolhidos entre líderes da Igreja Católica

O novo Papa, o norte-americano Robert Francis Prevost, decidiu adotar o nome Leão XIV, um dos nomes mais escolhido entre os líderes da Igreja Católica.

Os nomes mais escolhidos pelos Papas ao longo da história da Igreja Católica foram João, por 23 vezes, Bento e Gregório ambos por 16, seguidos pelos nomes Clemente e também por Leão, agora com 14.

Entre os nomes mais escolhidos estão também Inocêncio, com 12, Bonifácio com nove e Urbano com oito.

Os cardeais reunidos na Capela Sistina elegeram o 267.º bispo de Roma e também líder da Igreja Católica no segundo dia do conclave.

Robert Francis Prevost, de 69 anos, é o primeiro norte-americano a ser eleito Papa.