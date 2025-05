Emanuel Câmara apela ao voto e rejeita abstenção como “vencedora” das Legislativas

Emanuel Câmara, cabeça de lista do Partido Socialista pelo círculo da Madeira, já exerceu o seu direito de voto este domingo, na Santa do Porto Moniz, e aproveitou a ocasião para deixar uma mensagem clara aos eleitores: votar é um dever cívico fundamental e a abstenção não pode continuar a ser a “vencedora” das eleições.

“É um dia maravilhoso, pelo menos aqui no Porto Moniz, e creio que em toda a Região. Apelo às pessoas que venham cumprir o seu dever cívico. Não podemos deixar o nosso destino nas mãos dos outros. Hoje, cada um tem a possibilidade, com o seu voto, de determinar o futuro da Região, do país e das suas autarquias”, afirmou o socialista à saída da mesa de voto.

Emanuel Câmara sublinhou ainda a importância de combater o fenómeno da abstenção, que nos últimos anos tem marcado de forma negativa os actos eleitorais. “Não podemos continuar a assistir a eleições em que o grande vencedor é a abstenção. A democracia precisa da participação de todos. Essa participação faz-se hoje com o voto”, reforçou.

Sobre a sua agenda para o resto do dia, Emanuel Câmara explicou que, ao contrário do habitual, em que permanece no seu concelho, o Porto Moniz, estará hoje na sede regional do partido, no Funchal, para acompanhar a evolução da votação e os resultados eleitorais.

“Naturalmente, como cabeça de lista, estarei na sede, para acompanhar com atenção tudo o que vai acontecer ao longo do dia”, concluiu.

Com este apelo directo aos eleitores, Emanuel Câmara tenta mobilizar os madeirenses para uma maior participação cívica, lembrando que cada voto conta para moldar o futuro da Região.