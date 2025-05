Empresas madeirenses deram-se a conhecer em evento em Bruxelas

Sete empresas madeirenses participaram, este fim-de-semana, no 'Portugal Live It', que se realizou em Bruxelas, juntamente com a Invest Madeira. Os empresários estrangeiros procuraram o evento para saber das oportunidades de investimento na Região, destacando como vantagens os impostos mais baixos e a segurança das ilhas da Madeira e do Porto Santo.

Quanto às empresas madeirenses, demonstraram a qualidade dos seus produtos, nesta que foi uma oportunidade para se afirmarem no coração da Europa. A participação no evento surgiu de um convite dirigido pela Câmara de Comércio-Belga-Portuguesa a esta estrutura de missão dedicada à internacionalização do investimento das empresas madeirenses, e que está sob a tutela da Secretaria Regional de Economia.

Segundo nota à imprensa, o balanço é positivo, com as empresas da Madeira a mostrarem-se satisfeitas por terem participando no 'Portugal Live It', e além das oportunidades internacionais de investimento, deram, também, testemunho das vantagens de investir na Região, bem como da qualidade de vida do arquipélago.

Filipa Ferreira, considera que “estas acções de proximidade com empresas e investidores estrangeiros é uma forma positiva de atrair investimento estrangeiro e de internacionalizar as empresas regionais”. Para a directora executiva da Invest Madeira, "os voos diretos para as grandes capitais europeias facilitam a atração de investimentos estrangeiro, bem como aproximam as empresas regionais ao centro da Europa”, tornando estes mercados “estratégicos para a Madeira e para o Porto Santo”.

Neste evento, em Bruxelas, participaram as empresas 'KW – Área Madeira', 'Century 21 - Garden', 'HB Proprieties', 'Future Real Estate', 'Bordal', 'Savoy Investimentos' e 'Valor Solutions'.



Ontem, sábado, houve um “torneio de golfe com casa cheia”. A Região deu-se a conhecer perante 120 jogadores. “São pessoas com grande capacidade de investimento e só por isso é uma aposta ganha da Secretaria Regional de Economia e do Governo Regional”, rematou a directora executiva.