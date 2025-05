Sete empresas madeirenses levam o melhor da Região ao 'Portugal Live It!', em Bruxelas

Durante dois dias, 16 e 17 de Maio, a Madeira está em destaque na capital belga. Através da Secretaria Regional de Economia, a Invest Madeira leva sete empresas regionais participarem no evento 'Portugal Live it!', promovido pela Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa, com o objetivo de mostrar ao mundo que Portugal — e em particular a Madeira — "é muito mais do que um belo destino turístico. É também um lugar fértil para investir, viver e criar projectos com ambição internacional".

Na edição de 2025, a Madeira assume um papel de protagonista, como Região convidada, e principal patrocinadora do evento, que decorre no prestigiado Press Club Brussels Europe.

A presença madeirense quer deixar marca, e os números falam por si. O sector imobiliário regional, por exemplo, continua a crescer a bom ritmo: em 2024, registou um aumento de 12,6%, atingindo um valor médio de 3.251 euros por metro quadrado. O interesse vem sobretudo de fora, com a Alemanha e o Reino Unido a liderarem as pesquisas – em conjunto, representam 42,5% das pesquisas internacionais. Pela primeira vez, as avaliações bancárias superaram a barreira dos 2.000 euros/m², atingindo os 2.010 euros em outubro de 2024.

Para Filipa Ferreira, directora executiva da Invest Madeira, estes dados são inequívocos, confirmando a atratividade do mercado regional para relocalização e investimento estrangeiro.”

Neste certame internacional, o sector imobiliário madeirense está representado por quatro marcas: KW – Área Madeira, Century 21 – Garden, Future Real Estate e Savoy Investimentos. Mas a presença regional vai além deste segmento.

A consultoria empresarial também marca pontos, com a participação da Valor Solutions, enquanto a Bordal – Bordados da Madeira leva até Bruxelas o encanto da cultura e do artesanato tradicional, que continua a conquistar mercados e a afirmar-se como símbolo identitário da Madeira.

“É um património com elevado potencial de valorização internacional”, conforme sublinha Filipa Ferreira. Já o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) participa como uma das principais âncoras na atração de investimento, apresentando-se como “um instrumento com regime fiscal competitivo e enquadramento europeu”, com provas dadas na captação de empresas globais.

O programa do 'Portugal Live it!' combina apresentações institucionais e empresariais com momentos de networking entre empresários, investidores e decisores europeus. O evento termina com a realização do Portugal Cup 2025 — um torneio de golfe no elegante Château de la Bawette, onde, num ambiente mais descontraído, as relações se fortalecem.

A Invest Madeira destaca a importância estratégica da presença regional neste tipo de iniciativas, que, assegura Filipa Ferreira, são “uma oportunidade notável para afirmar os nossos produtos e projetos junto de um público altamente qualificado”. Uma missão que se insere na estratégia do Governo Regional para reforçar a internacionalização e captar investimento estrangeiro directo.