‘Memórias da Cidade’ é a exposição para conhecer na Junta de Freguesia de São Martinho

A exposição 'Memórias da Cidade’ foi inaugurada foi inaugurada ontem, dia 8 de Maio, na Junta de Freguesia de São Martinho. O certame foi organizado pelo Arquivo Municipal do Funchal e a inauguração contou com o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira.

Segundo nota à imprensa, o projecto ‘Memórias da Cidade’ integra um ciclo de exposições, que percorrerão todas as freguesias do concelho, com o objectivo de promover e valorizar o património arquivístico do Funchal, ao mesmo tempo que envolve as comunidades locais na redescoberta da história da cidade.

Para além da exposição principal, cada freguesia é convidada a enriquecer a iniciativa com elementos representativos das suas instituições, contribuindo para o reforço da identidade cultural e histórica de cada localidade, como aconteceu em São Martinho, com uma mostra rica e identitária da freguesia.