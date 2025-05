Bordal presente em Bruxelas no evento 'Portugal - Live it'

A Bordal esteve presente em Bruxelas, no evento 'Portugal - Live it', organizado pela Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa, com o apoio do Invest Madeira, que este ano teve a Madeira como tema central.

"Na edição de 2025, a Região Autónoma da Madeira assume um papel de destaque enquanto Região Convidada e principal patrocinadora do evento, que decorreu no prestigiado Press Club Brussels Europe", indica nota à imprensa.

"A participação da Bordal insere-se no nosso projecto de internacionalização, numa aposta contínua na conquista de novos mercados e na afirmação do Bordado Madeira como símbolo identitário da nossa região", acrescenta.

E prossegue: “O Bordado Madeira é um património com elevado potencial de valorização internacional".

Na apresentação, foi dado especial destaque ao valor cultural, histórico e artístico do Bordado Madeira, sublinhando o seu papel enquanto elemento distintivo da Madeira e expressão de um saber-fazer artesanal único, transmitido de geração em geração.

O grande desafio da Bordal, conforme refere, "é manter vivo o Bordado Madeira, preservando-o no segmento da qualidade e da excelência".

E conclui: "Queremos manter a nossa fábrica e o nosso museu como espaços vivos de produção e memória, contribuindo activamente para a preservação deste importante património cultural da Madeira".