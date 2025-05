Secretário da Economia felicita empresa madeirense FootAR

O secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, felicita a startup madeirense FootAR, pelo prémio de 'Melhor Aplicação', na VAR World Expo 2025, que decorreu em Xangai, na China.

"É com grande satisfação que vejo a atribuição deste prémio a uma jovem empresa madeirense e é, ainda, um grande orgulho saber que esta é a única representante europeia nesta categoria", disse.

E concluiu: "Ao CEO da FootAR, David Olim, e aos seus colaboradores dou os meus parabéns pelo trabalho desenvolvido e por ser uma das empresas mais promissoras de Portugal no desenvolvimento de soluções imersivas em AR/VR aplicadas ao desporto, com especial enfoque no futebol".