Trânsito relativamente calmo nesta sexta-feira

Bom dia. Manhã de sexta-feira muito mais calma, comparativamente ao dia de ontem, por exemplo, nas estradas da Madeira, com praticamente nenhuma razão de preocupação em termos de congestionamentos.

De acordo com as imagens que chegam da estrada, há duas ou três zonas mais complicadas, mas nada que não passe com o tempo, sobretudo na Via Rápida.

Na zona da Cancela há algum trânsito lento e na zona do nó de Pestana Júnior também. Na zona dos Viveiros é na Estrada da Fundoa que parece haver algum congestionamento.

De resto, com o sol a levantar-se ainda mais, cuidado com o encadeamento que isso pode causar aos condutores.