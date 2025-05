Novas instalações da Casa do Povo de Santa Luzia inauguradas esta tarde

Esta tarde, pelas 16 horas, realiza-se a inauguração das novas instalações da Casa do Povo de Santa Luzia, que irá contar com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

A Casa do Povo de Santa Luzia foi fundada a 6 de Dezembro de 2023, sendo até ao momento a mais recente Casa do Povo da Madeira. O espaço é alugado a um particular e tem uma sala com aproximadamente 40 m2, sendo apoiada por duas pequenas instalações sanitárias.

O apoio administrativo ao funcionamento da Casa do Povo e as acções de formação decorrerão na sala acima mencionada.

A constituição da nova Casa do Povo foi efectivada por três membros que se constituíram como Comissão Instaladora da mesma: Duarte Paulo, Tiago Rodrigues e Luís Pereira.

A Casa do Povo prevê nos seus estatutos desenvolver actividades de carácter social, formativo, cultural, desportivo, recreativo. E ainda promover o desenvolvimento local e o respeito pela conservação da natureza e a valorização do património de Santa Luzia e das suas gentes, com a participação dos interessados e em colaboração com o Estado, a Região Autónoma da Madeira, as Autarquias e outras entidades de carácter público, privado ou cooperativo, nomeadamente Fundações e Associações sem fins lucrativos, proporcionando-lhes o apoio que em cada caso se justifique.

As iniciativas visam promover a integração social, a participação activa da comunidade e o fortalecimento dos laços sociais, por meio de actividades culturais, desportivas e educativas, tais como: Passeios socioculturais para idosos (visitas culturais e lazer); Grande Prémio de Atletismo de Santa Luzia; Festa do desporto na EB1 da Pena; Festa de Natal com actividades culturais para a comunidade; Torneio de Andebol Sub-14; Actividades desportivas recreativas para jovens e idosos; Formação em artesanato, artes manuais e tecnologia; Jogos tradicionais com os idosos; Festa do desporto e actividades recreativas; Formações nas áreas do artesanato, artes manuais e tecnologias; Passeios socioculturais para idosos.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h30 às 17h30 - A Universidade da Madeira, em parceria com a Universidade de Vigo (Espanha) - Colóquio internacional ‘A luta regional e local contra a desinformação na era da globaliza ção e da pós-Verdade’, no Colégio dos Jesuítas

- 9h45 - Semana das Artes do Liceu Jaime Moniz, com palestra da artista plástica Carla Cabral – intitulada 'O seu percurso académico e profissional', no auditório Liceu Jaime Moniz

- 10h00 - Reunião da 7ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 10h00 e 15h30 - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente faz eeuniões e Audiências comGrupos Parlamentares da ALRAM

- 10h30 - Acção de campanha do ADN à porta da Segurança Social

- 10h30 - PPM com acção de campanha, na Assembleia da Madeira

- 11h00 - Miguel Albuquerque, vai participar na missa solene de Ação de Graças pela eleição do Papa Leão XIV. A celebração será presidida por D. Nuno Brás, na Catedral do Funchal - Sé

- 11h00 - Reunião da 3ª Comissão Especializada Permanente de Ambiente, Clima e Recursos Naturais, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 11h30 - Reunião de Câmara do Município da Ribeira Brava

- 11h30 e 15h00 - Acções de campanha LIVRE, em frente à loja do Cidadão e no Bairro da Nazaré;

- 11h45 - PS-Madeira com iniciativa de contacto com a população, junto ao mercado da Ribeira Brava

- 12h00 - Reunião da 5ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Protecção Civil, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 12h00 - Cerimónia de entrega de prémios do 2.º sorteio da iniciativa “+ Comércio Local", no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

- 12h30 - Iniciativa Liberal com acção de campanha, na Universidade da Madeira

- 14h00 - UMa - Seminário intitulado "Take Care of Your Ears and Listen to Happiness” (evento é organizado pelo Centro de Química da Madeira (CQM), no Campus da Penteada



- 15h00 - Sindicato de Hotelaria da Madeira realiza tomada de Posse dos Corpos Gerente para o quadriénio 2025/2029, no restaurante Story Center

-15h00 - José Manuel Rodrigues, visita a Startup Madeira, no Campus da Penteada

- 15h00 - Início da ESCOLartes 2025, no auditório do Centro de Congressos da Madeira

- 15h30 - Jorge Carvalho, estará na sessão de encerramento do "Minecraft Education EBECL: Construindo uma escola do futuro", no Pavilhão desportivo da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos.

- 15h30 - Bloco de Esquerda Madeira com iniciativa política, no Lido, junto ao café do Fortim

- 15h30 - PTP promove iniciativa de campanha, no Mercado dos Lavradores

- 17h00 - Apresentação da XVIIIª edição do Mercado Quinhentista, no Armazém da CMM, (junto à Casa da Música) - Machico

- 17h30 - CDU com acção de campanha, junto ao Largo do Pelourinho

CURIOSIDADES:

- Dia Paralímpico;

- Este é o centésimo trigésimo quinto dia do ano. Faltam 231 dias para o termo de 2025

EFEMÉRIDES:

1811 - Independência do Paraguai.

1836 -- Nasce o austro-americano Wilhelm Steinitz, mestre de xadrez, considerado o campeão mundial por mais tempo do que qualquer outro jogador, venceu o campeonato em 1866.

1897 - Nasce o compositor, chefe de orquestra e clarinetista de jazz norte-americano Sidney Bechet.

1906 - Estreia-se o bailado "Coppelia", de Leo Delibes, no Reino Unido.

1915 - Revolta liderada pelo Partido Democrático contra o governo da ditadura de Pimenta de Castro. Há duas centenas de mortos e mais de mil feridos. O executivo é demitido.

1917 - Nasce o compositor norte-americano Lou Silver Harrison.

1940 - II Guerra Mundial. Morrem 400 mil civis no bombardeamento nazi da Holanda.

1941 -- II Guerra Mundial. 3600 judeus são presos em Paris pelas forças nazis de ocupação.

1945 - É estabelecida a República Democrática na Áustria.

1948 -- David Ben-Gurion, presidente do Conselho Nacional, lê a Declaração de Independência de Israel, no Museu de Tel Aviv, Jerusalém.

1955 - Os países do Leste europeu constituem o Pacto de Varsóvia.

1958 - Manifestações maciças de apoio a Humberto Delgado, candidato da oposição democrática à Presidência da República, no Porto.

1973 - É lançada Centro Espacial Kennedy (KSC) da NASA, na Florida, a primeira estação espacial norte-americana Skylab 1.

1974 -- É criada a Associação dos Deficientes das Forças Armadas.

1978 - Os Estados Unidos da América e a China assinam o primeiro acordo comercial, depois de 30 anos de afastamento.

1979 -- Início do programa de rastreio neonatal em Portugal com a primeira colheita na maternidade Júlio Dinis, no Porto.

1983 -- A atleta Rosa Mota bate o recorde do mundo dos 20 km em pista, em Lisboa, com o tempo 1:06.55,4 horas.

1986 - Um tribunal jugoslavo condena à morte Andrija Artukovic, responsável pela polícia e pelos campos de concentração nazi na Croácia.

1990 -- Morre, aos 67 anos, o músico, ator e tenor lírico Armando Guerreiro.

1991 - Reprivatização do jornal Diário de Notícias. Os títulos são adquiridos por cerca de 42 milhões de euros pelo consórcio da Lusomundo.

- Morre, aos 77 anos, na prisão, Jiang Qing, membro do Bando dos Quatro chinês, viúva de Mao Tse-Tung (1893-1976).

1992 -- O ministro-adjunto Luís Marques Mendes, inaugura o Museu da Rádio, em Lisboa, criado pela Radiodifusão Portuguesa.

1998 -- Morre, aos 82 anos, o cantor, ator e produtor norte-americano, Francis Albert Sinatra, Frank Sinatra, "A Voz", foi o primeiro cantor popular a usar a respiração para obter um efeito dramático.

2000 - O Presidente russo, Vladimir Putin, assina um decreto que cria sete regiões em toda a Federação da Rússia e onde cada região terá um representante presidencial.

2003 -- O filósofo, escritor e ensaísta Eduardo Lourenço recebe o Prémio da Latinidade da União Latina, em Lisboa.

- O filósofo e sociólogo alemão Jurgen Habermas vence o Prémio Príncipe das Astúrias de Ciências Sociais.

2004 -- O petróleo atinge o preço mais alto de sempre, 41,22 dólares por barril, em Nova Iorque, Estados Unidos.

- Morre, aos 71 anos, Jesus Gil y Gil, principal acionista do Atlético de Madrid e antigo presidente do clube, promotor imobiliário e ex-alcaide de Marbella.

2005 - São sepultadas em Díli, Timor-Leste, as últimas 32 vítimas, não identificadas, dos ataques das milícias, em 1999.

- A nadadora portuguesa Susana Barroso conquista a medalha de prata nos 50 metros costas da Taça do Mundo de Natação de atletas paralímpicos, em Manchester, Inglaterra.

2006 - Segunda noite de violência em São Paulo, Brasil, com ataques a instalações policiais desencadeados pela organização criminosa Primeiro Comando da Capital. Aumenta para 52 o número de mortos.

2008 - O Zenit São Petersburgo conquista a Taça UEFA de futebol, ao derrotar o Glasgow Rangers, por 2-0, na final disputada do Estádio de Old Trafford, em Manchester, Inglaterra.

2010 - Portugal e Espanha entregam na Federação Internacional de Futebol (FIFA) o livro da candidatura conjunta ao Mundial de 2018 e 2022 de futebol.

- Morre, aos 66 anos, o fiscalista, professor universitário, comentador político e jurisconsulto José Luís Saldanha Sanches.

2012 -- Morre, com 91 anos, Manuel Reis Santos, vice-presidente da Academia Nacional de Belas Artes.

2013 - O Conselho Nacional de Justiça do Brasil legaliza o casamento homossexual.

2016 - O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ordena às autoridades que assumam o controlo das fábricas que pararam de produzir e que detenham os proprietários, um dia depois de declarar estado de emergência económica no país.

2017 - Emmamuel Macron toma posse como Presidente da República de França, tornando-se, com 39 anos, o mais jovem chefe de Estado do país.

- O Real Massamá assegura a subida à II Liga portuguesa de futebol, pela primeira vez na sua história, ao vencer a zona sul do Campeonato de Portugal, relegando o Praiense para o 'play-off' de promoção.

2018 - O parlamento da Catalunha elege Quim Torra como presidente do governo regional da região espanhola.

- É inaugurada a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. A cidade foi reconhecida unilateralmente pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, como capital de Israel.

- Morre, aos 88 anos, Tom Wolfe, escritor e jornalista norte-americano, autor de "A fogueira das vaidades".

- Morre, com 82 anos, William Vance, ilustrador belga de banda desenhada cocriador, com Jean van Ham, da série de culto "XIII".

2019 - O Superior Tribunal de Justiça do Brasil ordena a libertação do ex-Presidente Michel Temer, que poderá responder em liberdade no processo em que é acusado de corrupção.

2020 - O Bangladesh reporta o primeiro caso confirmado de covid-19 nos campos de refugiados rohingyas, onde vive cerca de um milhão de pessoas em pobreza extrema.

2021 - O ex-presidente do Banco Privado Português João Rendeiro é condenado a 10 anos de prisão efetiva.

2022 -- A Organização das Nações Unidas (ONU) contabiliza mais de 14 milhões de desalojados pela guerra na Ucrânia, incluindo seis milhões de refugiados, e diz tratar-se da pior crise do género na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945)

- O FC Porto vence na receção ao Estoril Praia, por 2-0, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol, que consagra os 'dragões' como campeões pela 30.ª vez, com recorde de pontos.

2023 - O FC Barcelona conquista o seu 27.º título espanhol de futebol.

- O finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) vence pela segunda vez consecutiva o Rali de Portugal.

- Morre, aos 71 anos, José Alberto Oliveira, médico cardiologista, poeta e tradutor.

2024 - O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anuncia que o Governo mandatou a Infraestruturas de Portugal concluir os estudos para a construção da Terceira Travessia do Tejo e da ligação ferroviária de alta velocidade Lisboa-Madrid.

- O Governo aprova a construção do novo aeroporto da região de Lisboa, no Campo de Tiro de Alcochete, seguindo a recomendação da Comissão Técnica Independente e que vai ter o nome de Luís de Camões.

- Morre, aos 72 anos, Manuel Alves, designer da dupla de estilistas Alves/Gonçalves.

