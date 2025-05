Casa do Povo de Santa Luzia prepara eleição de órgãos sociais

A Casa do Povo de Santa Luzia, a mais recente da Região, inaugurou, esta tarde, a sua sede, na Rua D. Ernesto de Oliveira, n.º 85, onde antes funcionou a sede local do PSD/Madeira, num espaço arrendado a privados. Até agora a instituição partilhava um espaço cedido pela Junta de Freguesia.

Quase um ano e meio depois de ter sido criada, a sua Comissão Instaladora prepara já o acto eleitoral que vai permitir a eleição dos seus primeiros órgãos sociais, cumpridos que estejam os normativos estatutários, apontando um prazo de dois meses para o efeito.

Duarte Paulo assume que será candidato à presidência da Casa do Povo, anunciando a formação de uma lista, não deixando de salientar o carácter democrático do acto, com qualquer associado que cumpra os requisitos a poder apresentar-se a votos.

Aquele que tem liderado a instalação desta Casa do Povo referiu aos jornalistas que o novo espaço hoje inaugurado pelo presidente do Governo Regional vai potenciar a realização de mais actividades para a população de Santa Luzia, salientando que a aposta passará, acima de tudo, por actividades de pendor mais tradicional.

Sede da Casa do Povo de Santa Luzia funciona, agora, num espaço arrendado, onde, em tempo, funcionou a sede de freguesia do PSD/Madeira. , Foto ML

A aposta, no que toca a iniciativas realizadas até ao momento, tem passado pela organização de alguns passeios em momentos festivos.

Com o novo espaço, que Duarte Paulo espera ver apetrechado com equipamento informático, a Casa do Povo de Santa Luzia prevê iniciar algumas formações temáticas, direccionadas para uma população mais envelhecida. Actividades de pintura ou desenho também estão na lista. "Vamos tentar centrar as nossas actividades na parte mais tradicional, ou seja, promover actividades culturais que sejam tradicionais madeirenses", apontou.

Além disso, embora reconheça que o analfabetismo é residual, aquele responsável diz equacionar a organização de cursos informais de alfabetização.

A Casa do Povo de Santa Luzia é a mais jovem das 44 casas do povo existentes na Região.