Vários líderes mundiais na missa inaugural do pontificado de Leão XIV

A missa de inauguração do pontificado de Leão XIV, no domingo, vai reunir em Roma vários líderes mundiais que marcarão as relações bilaterais do primeiro Papa norte-americano.

O rito que será seguido no início do pontificado começará com uma oração junto ao túmulo de São Pedro, na cripta da principal Basílica do Vaticano, na qual Leão XIV será acompanhado pelos patriarcas e arcebispos maiores das Igrejas Católicas de rito oriental.

Em seguida, em procissão, o pontífice subirá à basílica e sairá para a Praça de São Pedro, onde lhe será entregue o pálio e o anel do Pescador, após o que terá início a missa perante mais de 150 delegações internacionais e cerca de 200.000 fiéis.

A lista de dignitários estrangeiros ainda não foi divulgada, mas alguns já anunciaram a presença na missa, como o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, ou os reis Felipe VI e Letícia de Espanha.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, é outra das presenças confirmadas até agora, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

A mesma agência também noticiou a participação dos Presidentes de Israel, Isaac Herzog, da Argentina, Javier Milei, e do Paraguai, Santiago Peña.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, aproveitará a presença em Roma de alguns dos convidados para encontros bilaterais, incluindo dois chefes de Governo que acabam de chegar ao poder, o canadiano Mark Carney e o alemão Friedrich Merz.

Meloni também receberá o Presidente do Líbano, Joseph Aoun, segundo a EFE.

O príncipe Eduardo, duque de Edimburgo, representará o monarca britânico, anunciou o Palácio de Buckingham, segundo a estação de televisão Sky News.

A imprensa neerlandesa noticiou a participação da rainha Máxima e do primeiro-ministro, Dick Schoof.

O primeiro-ministro francês, François Bayrou, é outro dos dirigentes que anunciaram a presença na missa, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

Os Estados Unidos vão enviar o vice-presidente JD Vance com a segunda-dama, Usha Vance, e o chefe da diplomacia, Marco Rubio.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, é outro dos participantes confirmados e viajará para Roma na sexta-feira a partir da Indonésia, país que visita oficialmente.

O Presidente de Taiwan, William Lai, vai fazer-se representar pelo antecessor, Chen Chien-jen (2016-2020), enquanto a Coreia do Sul vai enviar uma delegação liderada pelo ministro da Cultura, Yoo In-chon.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sinalizou o interesse em participar na missa.

O chefe do gabinete presidencial, Andriy Yermak, admitiu que Zelensky poderá encontrar-se com Leão XIV e outros líderes, mas lembrou que a guerra com a Rússia determina a agenda do chefe de Estado.

Zelensky esteve no Vaticano no funeral do Papa Francisco, em 26 de abril, e reuniu-se com o Presidente norte-americano, Donald Trump, que também se deslocou ao Vaticano para as exéquias do antecessor argentino de Leão XIV.

A missa de inauguração do pontificado de Leão XIV vai começar às 10:00 locais, quando forem 09:00 em Lisboa.

Ocorrerá em dia de eleições legislativas em Portugal e de presidenciais na Polónia e na Roménia.

Leão XIV foi eleito em 08 de maio como o 267.º Papa da História, sucedendo a Francisco (2013-2025), que morreu em abril.

Nascido Robert Francis Prevost, em Chicago, o novo pontífice, de 69 anos, também tem a cidadania peruana depois de ter vivido a maior parte da vida no país andino.