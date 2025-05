Papa Leão XIV defende doutrina social da Igreja como "instrumento de paz e diálogo"

O Papa Leão XIV defendeu hoje a doutrina social da Igreja "como instrumento de paz e diálogo para construir pontes de fraternidade universal", durante uma audiência com membros da Fundação "Centesimus Annus Pro Pontífice".

"Ajudemo-nos uns aos outros, como pedi na noite da minha eleição, para construir pontes, com o diálogo, com o encontro, unindo-nos todos para sermos um só povo sempre em paz", disse o Papa, no encontro na Sala Clementina do Palácio Apostólico do Vaticano.

Tudo isto, acrescentou o pontífice norte-americano, "não é improvisado", mas faz parte de "uma rede dinâmica e contínua de graça e liberdade".

"Tendes a oportunidade de mostrar que a Doutrina Social da Igreja, com a sua própria perspetiva antropológica, visa promover um verdadeiro acesso às questões sociais", disse o Papa, sublinhando "um aspeto fundamental", baseado "na construção da 'cultura do encontro' através do diálogo e da amizade social".

Na ocasião, o pontífice evocou o Papa Leão XIII, "que viveu numa época histórica de transformações importantes e perturbadoras", lembrando que se propôs "contribuir para a paz estimulando o diálogo social, entre o capital e o trabalho, entre a tecnologia e a inteligência humana, entre as diferentes culturas políticas, entre as nações", acrescentou.

O recém-eleito pontífice também fez referência ao seu antecessor, Francisco, recordando que o Papa argentino "usou o termo 'policrise' para evocar o drama da situação histórica" atual.

Segundo o Papa, trata-se de uma realidade em que confluem "guerras, mudanças climáticas, desigualdades crescentes, migrações forçadas e conflituosas, pobreza estigmatizada, inovações tecnológicas disruptivas, precarização do trabalho e dos direitos".

"Em questões tão importantes, a Doutrina Social da Igreja é chamada a fornecer chaves interpretativas que ponham em diálogo a ciência e a consciência, dando assim um contributo fundamental para o conhecimento, a esperança e a paz", afirmou Leão XIV.

O americano Robert Francis Prevost, eleito pontífice a 8 de maio, estará de novo no centro das atenções neste domingo, quando celebrar a missa de inauguração do pontificado.

São esperadas cerca de 250.000 pessoas no Vaticano e nos arredores, e cerca de 150 delegações de países deverão participar na cerimónia com líderes de todo o mundo.