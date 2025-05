Dirigentes mundiais saúdam eleição de Leão XIV com mensagens de esperança

Vários dos principais dirigentes mundiais apressaram-se a felicitar a eleição do cardeal Robert Francis Provost como novo Papa, que adotou o nome Leão XIV, com mensagens de esperança e unidade em tempos difíceis no mundo.

O chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, felicitou o novo Papa Leão XIV e manifestou o desejo de que o seu pontificado "contribua para fortalecer o diálogo e a defesa dos direitos humanos num mundo que precisa de esperança e unidade".

A mensagem de Sánchez foi divulgada na rede social X pouco depois do anúncio de que Robet Francis Prevost foi eleito Papa, o primeiro norte-americano e o primeiro agostinho a assumir a função na história da Igreja Católica. Prevost, de ascendência espanhola, também tem a nacionalidade peruana.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, manifestou o desejo de que este "novo pontificado seja portador de paz e de esperança" para o mundo, numa mensagem no X.

Para Macron, a eleição de um novo Papa é "um momento histórico para a Igreja Católica e os seus milhões de fiéis. Ao Papa Leão XIV e a todos os católicos do mundo envio uma mensagem fraternal", escreveu.

O novo chefe do Governo alemão, Friedrich Merz, felicitou igualmente Prevost, afirmando que traz "esperança e orientação a milhos de crentes".

"Através do seu cargo, nestes tempos de desafios, o senhor dá a milhões de crentes em todo o mundo esperança e orientação. Para muitas pessoas, uma âncora de justiça e de reconciliação", afirmou Merz num breve comunicado.

Na Alemanha, prosseguiu o chanceler, "as pessoas veem o seu pontificado com confiança e expetativa positiva", acrescentou o político democrata-cristão, que é católico, desejando ao novo Papa "muita força, saúde e bênção divina".

Na Polónia, o Presidente Andrej Duda felicitou "de todo o coração" o novo Papa, recordando que o seu país, onde dois terços da população se declara católica, vive este dia com grande emoção e esperança por ter estado sempre ligada à Igreja Católica por um vínculo especial.

"De todo o coração, em nome da nação polaca e no meu próprio, felicito Sua Santidade o Papa Leão XIV pela sua eleição", escreveu Duda no X.

"Este é um momento profundamente comovente para a comunidade da Igreja Católica e para o mundo inteiro", sublinhou, disponibilizando-se para "fortalecer cada vez mais" esse laço único, "em nome dos valores comuns, da responsabilidade pelo bem comum e pelo fortalecimento da paz no mundo".

Ainda na Europa, os presidentes dos países bálticos, Estónia, Letónia e Lituânia, felicitaram o novo Papa.

"Desejo a Sua Santidade um pontificado bem-sucedido e força para este momento difícil. A Letónia e a Santa Sé sempre mantiveram laços cordiais e espero continuar a promover esta relação", escreveu o Presidente da Letónia, Edgars Rinkevics, no X.

O seu homólogo estónio, Alar Karis, felicitou o novo pontífice, desejou-lhe "sabedoria e força" na missão de paz, compaixão e esperança e sublinhou que a Estónia aprecia profundamente o valor do Vaticano na promoção do diálogo e da dignidade humana.

Por fim, o lituano Gitanas Nauseda felicitou "todos os católicos, cristãos, crentes e pessoas de boa vontade".

"Que Leão XIV guie a Igreja com fé, esperança e amor. Confio que os fortes laços da Lituânia com a Santa Sé serão aprofundados durante o seu pontificado", afirmou no X.

Na quinta-feira, no segundo dia do conclave, os cardeais elegeram o americano Prevost como sucessor do papa Francisco, que morreu em 21 de abril, aos 88 anos.

Na América Latina, o governo da Colômbia foi o primeiro a reagir, felicitando o novo Papa e desejando-lhe êxito na sua missão pastoral.

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros, em nome do Governo da Colômbia, felicita a Santa Sé pela eleição de Leão XIV como novo Sumo Pontífice", lê-se num comunicado que deseja "ao 267.º Papa muito êxito no trabalho à frente da Igreja".

O Governo de Bogotá manifestou ainda o desejo de que as relações bilaterais com o Vaticano "continuem a fortalecer-se e, torno dos anseios de paz na Colômbia e no mundo", acrescenta-se na mensagem.

Pouco após esta mensagem, o Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, saudou a eleição de um Papa com laços profundos com a América Latina que, disse esperar, vai defender os migrantes latino-americanos no país natal, os Estados Unidos.

"É mais do que um norte-americano", escreveu Gustavo Petro no X, numa alusão aos anos que o novo Papa passou no Peru. "Espero que seja o grande líder dos povos migrantes no mundo e que encoraje os nossos irmãos migrantes latino-americanos, atualmente humilhados nos Estados Unidos", acrescentou.

Na Argentina, o Governo felicitou o novo Papa desejando que "a liderança e sabedoria" sejam um "guia em tempos difíceis" para todos.

Numa mensagem na rede social X, o porta-voz do Presidente Xavier Milei acrescentou que "o mundo precisa de despertar os leões", uma aparente alusão a um dos nomes assumidos pelo presidente ultraliberal, que se intitulou "um leão".

"Que Deus o abençoe e as forças do céu o acompanhem", acrescentou o porta-voz, usando outra expressão habitualmente usada por Milei.

