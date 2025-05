PAN apela ao voto útil

Na reta final da campanha às Eleições Legislativas Nacionais, a estrutura regional do PAN Madeira, apelou ao voto no partido Pessoas -Animais -Natureza no próximo dia 18 de Maio.

"O voto útil é o voto depositado em partidos que têm trabalho feito e isso não se vê nem em sondagens nem nas redes sociais, mas no site da Assembleia da República, onde podemos ver todas as propostas submetidas e o sentido de voto dos diferentes partidos relativamente às mesmas", afirma o cabeça-de-lista da candidatura, Válter Ramos.

O PAN tem sido o partido com mais medidas apresentadas, mesmo sendo o único partido que tem apenas uma deputada, e além disso é o que tem da oposição mais medidas aprovadas. Isto é reflexo de um grande compromisso, sentido de responsabilidade e capacidade de trabalho. Esperemos que dia 18 de maio as pessoas votem com consciência e votem com coração e por isso votem em causas fundamentais, como são a proteção animal, a justiça social e a preservação da nossa natureza. Válter Ramos

O candidato, que esteve esta última semana de campanha no Continente junto da Comitiva Nacional a percorrer o país, está de regresso à Região para o convívio de final de campanha, que decorre pelas 20 horas desta sexta-feira, 16 de Maio, no Bar Virtus, na Ajuda.

O PAN apresenta a estas eleições Válter Ramos, Mário Nogueira, Diana Castanha, Vitor Gomes, Ricardo Gomes e Belina Sousa, membros activos do partido e que estiveram em campanha pela Madeira, mantendo o contacto de proximidade com a população.