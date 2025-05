Leão XIV mantém presença nas redes sociais X e Instagram

O Papa Leão XIV optou por manter uma presença ativa nas redes sociais através das contas oficiais no X e no Instagram, anunciou hoje o Dicastério para a Comunicação.

A partir de hoje, o Papa "herda no X as contas @Pontifex que já eram usadas por Papa Francisco e, antes dele, por Bento XVI e que, ao publicar em nove línguas (inglês, espanhol, português, italiano, francês, alemão, polaco, árabe e latim), atingem um total de 52 milhões de seguidores", indicou a mesma fonte.

Os conteúdos publicados pelo Papa Francisco serão em breve arquivados numa secção especial do site institucional da Santa Sé (Vatican.va).

No Instagram, a conta chama-se @Pontifex - Papa Leão XIV, a única conta oficial do Papa na plataforma, em continuidade com a conta do Papa Francisco @Franciscus.

O cardeal Robert Francis Prevost, de 69 anos, foi eleito Papa no dia 08 de maio, após dois dias de conclave, na Cidade do Vaticano, e assumiu o nome de Leão XIV.

Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, o novo Papa pertence à Ordem de Santo Agostinho e foi prefeito do Dicastério para os Bispos.

Leão XIV sucede ao Papa Francisco, que morreu em 21 de abril, aos 88 anos.