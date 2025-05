"Independentemente da classificação, os NAPA representaram Portugal com coragem, identidade e uma proposta artística que não deixou ninguém indiferente", escreve o Festival da Canção nas redes sociais, reagindo aos resultados da Eurovisão.

E prossegue: "Deslocado' foi mais do que uma canção: foi um manifesto emocional, uma voz fora do lugar que encontrou eco em tantos pontos do mundo".

Ao longo desta trajectória, Portugal viu nascer um fenómeno que ultrapassou o palco da Eurovisão. A resposta do público, cá dentro e lá fora, mostrou que a música sincera ainda tem o poder de unir, emocionar e provocar reflexão". Festival da Canção

E concluiu: "A todos os que votaram, partilharam e sentiram: o nosso profundo obrigado. Foi uma representação que ficará na memória".