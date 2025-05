Campanário ‘lança’ livro infantil ‘São Brás, o meu padroeiro’

Este domingo, dia 18 de Maio, pelas 11h30, a igreja do Campanário será palco do lançamento do livro ‘São Brás, o meu padroeiro’, uma obra da autoria de Carlos Reis, com ilustrações de Nelson Henriques. Integrado nas festividades da freguesia – 510º aniversário da Freguesia -, o evento celebra não apenas a devoção popular, mas também a união entre fé e cultura.

O livro nasce do desejo de homenagear São Brás, padroeiro do Campanário, do Arco da Calheta e de mais 21 localidades por todo o país. Com uma linguagem acessível e envolvente, a obra destina-se ao público infantil, procurando transmitir valores como bondade, perseverança, coragem e fé — atributos que marcaram a vida do santo e que, segundo o autor – professor do 1.º ciclo do ensino básico -, continuam a ser relevantes nos dias de hoje.

Mais do que uma simples biografia, ‘São Brás, o meu padroeiro’ é um testemunho pessoal de fé, com o objectivo de inspirar os mais jovens a serem heróis na sua própria realidade, através de pequenos gestos de amor e solidariedade.

A apresentação do livro, marcada para o final da manhã deste domingo eleitoral, promete ser um momento de partilha, reflexão e celebração das tradições religiosas que ajudam a preservar a identidade das comunidades locais.