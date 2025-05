Governo Regional garante continuação do investimento no Campanário

Foi no 510.º aniversário do Campanário que o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, garantiu que o Governo Regional vai continuar a investir nessa freguesia. Na sua intervenção, na cerimónia decorrida ontem, o governante aludiu aos vários investimentos nessa localidade.

No caso da Águas e Resíduos da Madeira (ARM), tem um plano de investimentos, entre 2017-2027, que contempla cerca de 36 milhões de euros, com principal enfoque em algumas obras já concluídas, como a remodelação e ampliação dos sistemas de abastecimento e de drenagem do município da Ribeira Brava, "que representou um investimento de 11 milhões de euros ou do reforço de adução ao reservatório da Trompica, no valor de 4,7 milhões de euros, sem esquecer o importante Túnel do Pedregal, orçado em 20 milhões de euros".

De acordo com nota encaminhada à imprensa, são "duas importantes infraestruturas, na adução de água de rega ao Campanário e a todo concelho, e que permitiu a construção do Parque de Merendas do Moledo dos Gatos, tornando toda aquela zona mais aprazível".

Há outros investimentos em curso, por parte da ARM, como a ampliação dos sistemas de abastecimento e de drenagem do município da Ribeira Brava, a recuperação da Levada das Rabaças, cujos investimentos superam os 3 milhões de euros, bem como o lançamento da rede de drenagem de águas residuais da Estrada do Pedregal.

Nuno Maciel apontou, ainda, que a freguesia do Campanário registou 50 operações ao nível do PRODERAM, que corresponderam a um apoio na ordem dos 4,5 milhões de euros. O destaque vai para as acessibilidades, nomeadamente para a conclusão do caminho Agrícola de Pedregal, que correspondeu a um investimento de quase 1 milhão de euros, assim como o Caminho Agrícola da Pedra Vigia, cujo projeto já tem já o visto do Tribunal de Contas, permitindo ao município da Ribeira Brava lançar o concurso público para a empreitada.

Por outro lado, há a pretensão da reformulação do Nó da VR1 – Campanário, correspondendo a uma reivindicação da população, "sendo que o projecto de execução aguarda o início dos estudos e respectivo enquadramento orçamental".

O governante fez ainda questão de se referir à Saúde, apontando que o Centro de Saúde da Ribeira Brava passou a funcionar 24 horas por dia, todos os dias do ano e que conta com uma cobertura de médico de família a 100%.