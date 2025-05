Trail Escolar levou 550 participantes às serras do Campanário

550 participantes de 10 escolas da Região integraram esta quinta-feira, 8 de Maio, a 8.ª Edição do Trail Escolar que se realizou no Lugar da Serra, na freguesia do Campanário.

A prova é organizada pelo Grupo de Educação Física da Escola Padre Manuel Álvares, em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Brava.

Lídia Carvalho, coordenadora-geral do Trail Escolar fala num número de participantes satisfatório, embora o objectivo seja juntar todas as escolas madeirenses e trazer os alunos do Porto Santo. Ainda assim, o balanço foi “muito positivo”.

Desta vez, a prova ‘subiu’ às zonas altas como forma de descentralizar a actividade. “O ano passado quisemos fazer na vila para festejar os 50 anos da escola de Padre Manuel Álvares. No entanto, a nossa ideia é passar pelo máximo de freguesias e localidades do concelho, dando a conhecer aos participantes as veredas, as levadas e o nosso património”, referiu a coordenadora.

Para as próximas edições a ideia é “manter a actividade, tentar sempre melhorar e abranger o maior número de escolas de toda a Região”, algo que acredita ser possível, numa altura em que o Trail Escolar já ganhou uma "certa visibilidade".

Por sua vez, o autarca Ricardo Nascimento destacou o trabalho da organização que colocou a Ribeira Brava no mapa do trail escolar. “Espero que isto tenha continuidade e peço à Escola que não baixe os braços porque isto é uma mais-valia para todos nós”, referiu. Aos atletas, deixou uma palavra de incentivo e recordou que “participar já é vencer”.

Numa altura em que aumentam os números da obesidade e do sedentarismo em todas as idades, a professora Lídia Carvalho diz que esta realidade implica “um combate diário que tem de ser feito a partir das escolas” com o apoio da família e dos encarregados de Educação.

“É preciso pensar que a actividade física e uma alimentação saudável são os grandes aliados para termos saúde ao longo da nossa vida e para podermos viver com qualidade de vida”, referiu.