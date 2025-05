Homem detido por posse de arma proibida após suspeitas de disparos no Campanário

A Polícia de Segurança Pública da Madeira procedeu, esta semana, à detenção em flagrante delito de um homem de 44 anos, residente no concelho da Ribeira Brava, por posse de arma proibida. A intervenção policial decorreu na sequência de uma comunicação relativa a alegados disparos de arma de fogo efectuados a partir de uma viatura em circulação, na freguesia do Campanário.

Perante a gravidade da denúncia, os meios policiais foram de imediato mobilizados, tendo sido possível interceptar rapidamente o veículo suspeito, ocupado pelo homem agora detido e pela sua companheira.

Durante a abordagem, os agentes procederam à revista da viatura, encontrando vários objectos classificados como de uso proibido devido à sua natureza e potencial ofensivo. Entre os itens apreendidos encontravam-se um taco de basebol, uma faca, um machado e ainda uma navalha que o suspeito tinha em sua posse, todos acessíveis ao condutor e passageiros.

As autoridades deslocaram-se posteriormente à residência do indivíduo, não tendo, no entanto, sido detectados quaisquer vestígios de arma de fogo ou sinais de disparos. Ainda assim, e perante a ausência de uma justificação plausível para a posse do material apreendido, o homem foi detido por posse de arma proibida.

O detido foi presente ao Ministério Público da Comarca da Madeira – Ponta do Sol, onde foi constituído arguido e sujeito à medida de coacção de Termo de Identidade e Residência.

A PSP reafirma o seu empenho na preservação da segurança pública, sublinhando a actuação célere e eficaz perante situações de potencial risco, contribuindo assim para o reforço do sentimento de segurança entre a população.