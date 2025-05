João Brás estreia "O Anjo do Tesouro de Mafra", o seu primeiro telefilme na RTP1

O realizador madeirense João Brás vai estrear o seu primeiro telefilme, intitulado "O Anjo do Tesouro de Mafra", que será transmitido na RTP 1 na próxima segunda-feira, 19 de Maio, pelas 21h00.

João Brás "tem-se destacado no cinema regional, nacional e internacional com a estreia da sua primeira longa-metragem, 'Mãe', e com a sua curta-metragem 'Vale do Fogo', que venceu o prémio de Melhor Filme de Ficção na TAP e tem circulado por festivais nacionais e internacionais".

O realizador foi "convidado a dirigir um novo projecto para a RTP", sendo que "João Brás colaborou sob a chancela da Marginal Filmes, uma produtora de prestígio liderada pelos renomados José Carlos de Oliveira e Ricardo Pugschitz de Oliveira, que apostaram na sua visão criativa para a realização deste telefilme. Esta é a primeira vez que um realizador madeirense assume a direção de um telefilme para a RTP, marcando assim um marco importante na representação da Madeira no panorama audiovisual nacional", destaca.

Acrescenta a nota de divulgação que "a obra faz parte do projecto de adaptação de contos da literatura portuguesa Antologia 27. Cada telefilme é uma adaptação cinematográfica de contos de autores portugueses, clássicos e contemporâneos, que, através da sua visão cinematográfica, procuram valorizar o património literário e cultural de Portugal. O projeto reúne diferentes realizadores e autores, criando uma experiência única a cada episódio", acrescenta.

O "Anjo do Tesouro de Mafra" foi rodado entre Oeiras e Mafra no ano passado" e "conta com um elenco talentoso, incluindo Rita Rocha Silva, Graciano Dias, Ângela Pinto, Samuel Alves, Manuel Moreira, Christelle Caboz, José Leite e Ana Andrade".

Refere a nota que "a nova fase da Antologia 27 é composta por seis telefilmes, que serão emitidos nas noites de segunda-feira na RTP 1".