Sete mega-iates fazem escala este fim-de-semana no Funchal

O porto do Funchal acolhe, este fim-de-semana, sete mega-iates, que começaram a chegar à Região já ontem. Para a APRAM, estas estadias sublinham a capacidade de resposta e qualidade dos serviços prestados a este tipo de mercado "bastante exigente e exclusivo".

“A crescente procura do Porto do Funchal por parte de mega-iates de luxo confirma o posicionamento estratégico da Madeira no Atlântico e a qualidade dos nossos serviços portuários”, afirma a presidente do conselho de administração da APRAM, Paula Cabaço, citada num comunicado à imprensa. Além disso, acrescenta que é "um sinal claro de confiança, que valoriza a imagem da Região e contribui para dinamizar a nossa economia”.

A APRAM assume que esta é uma opção estratégica da Secretaria Regional da Economia para o crescimento do porto do Funchal, tanto no turismo de recreio como nas escalas para abastecimento de grandes iates, na nossa Região

O primeiro a chegar ao Funchal foi o 'Hemisphere', que entrou no porto pelas 8h45 de sexta-feira, proveniente de Antígua. Com o britânico Gavin Bladen como capitão e sete tripulantes a bordo, vai permanecer no Funchal até ao próximo domingo, seguindo às 8 horas para Gibraltar.

Ainda ontem chegou também o 'Naema', quando eram 10 horas, vindo de Cadiz. A bordo encontram-se 10 tripulantes e o capitão alemão Frorian Franke. Pelas 8 horas de segunda-feira segue rumo a Hamilton.

No mesmo dia chegaram o 'Berilda', pelas 12h45 e o 'BoardWalk', pelas 13 horas. No primeiro caso, transporta 10 tripulantes e o capitão americano Joe Gallegos. Vindo de Saint George, prossegue viagem apenas às 12 horas de segunda-feira, rumo a Amesterdão. Quanto ao 'Boardwalk', conta 13 tripulantes, provenientes de Fort Lauderdele. Ainda na sexta-feira seguiu para Gibraltar.

Já hoje, pelas 17 horas, deverá chegar o 'Avanti', comandado por Stephen Burhe, com 14 tripulantes vindos de San Juan. Duas horas depois, segue para o próximo porto.

No domingo, às 8 horas, chega o 'Silver Shalis', com 12 tripulantes. O mega-iate só deverá deixar o Funchal pelas 8 horas de terça-feira, rumo a Gibraltar, isto depois de uma escala em Tortola.

Por fim, o 'Pamela V' tem chegada prevista para as 9 horas de amanhã, vindo de Nassau, com sete tripulantes e o croata Ante Lovrovic ao leme. A saída está programada para segunda-feira às 11h30, também rumo a Gibraltar.