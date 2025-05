‘Madeira Flower Collection’ apresenta hoje e amanhã peças de 19 criadores de moda

O 'Madeira Flower Collection 2025' vai este sábado, 17 de Maio, para a passarela na Quinta Magnólia. O evento promovido pela Associação de Jovens Empresários Madeirenses integra o cartaz da Festa da Flor.

A iniciativa que vai na sua 7.ª edição conta este ano com a participação de 19 criadores de moda regionais que apresentarão, cada um, uma colecção-cápsula de três coordenados subordinado ao tema da ‘Flor’.

Este sábado sobem ao palco as peças de Angeles Fernandes, Francisca Inácio, Valentina, Nathan Slate, Sandra Vieira, Lúcia Sousa, Sara Gomes, Monteiro, Walli (André Pereira) e Henrique Teixeira. Amanhã a passarela será entregue a David Santiago, Hugo Santos, Márcia Gomes/Alma Matiz, D/Backyard, My Soul by Cristina Baptista, João Pedro, Maria Clara, Bernardo de Sousa e Tiago Gonçalves/TG Couture.

O evento de acesso livre terá disponíveis 250 cadeiras que serão ocupadas por ordem de chegada. O recinto abre as portas pelas 16 horas.

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, estará presente no evento.

Outras iniciativas que marcam este que é o centésimo trigésimo oitavo dia do ano, em que faltam 228 dias para o fim de 2025:

- Entre as 8 e as 16 horas - 13.ª Edição Porto Santo Nature Trail® Banana da Madeira;

- 10 horas - A Casa do Povo do Curral das Freiras promove a Caminhada temática 'Ginjeiras em Flor no Vale' com concentração junto ao Bar Vieira, na Fajã dos Cardos;

- 10 horas - O Anadia Shopping recebe o Grupo Fitness Team para uma actuação no âmbito da Festa da Flor;

- Entre as 10 e as 13 horas - A Câmara Municipal do Funchal promove a iniciativa 'Sábados no Parque' no Parque Ecológico do Funchal;

- Entre as 10 e as 13 horas - A Quinta do Padel promove um 'Open Day' nas suas instalações com a abertura oficial da Academia de Padel;

- 11 horas - Início das filmagens da nova longa metragem 'Vinhas de um Povo' do realizador Luís Miguel Jardim no Adro da Igreja de São Martinho;

- Das 14h30 às 16 horas - 'Sons do Tempo', no Solar de S. Cristovão, em Machico, no âmbito das celebrações do Dia Internacional dos Museus:

14h30 - Quarteto Pedro Marques;

15h30 - Banda Municipal de Machico;

16 horas - 'Os Livros de Luzia'.

- 15 horas - Jogo São Roque - Sporting do 1.º jogo da final do C. Nacional da I Divisão em ténis de mesa no Pavilhão do São Roque;

- 18 horas - A Orquestra Clássica da Madeira promove um concerto com os laureados do Concurso Nacional Luiz Peter Clode 2024 na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 18 horas - Jogo FC Porto - Nacional da I Liga no Estádio do Dragão;

- 18 horas - Jogo Madeira SAD - ABC do Campeonato Nacional da I Divisão em andebol feminino no Pavilhão do Funchal;

- 22 horas - Feira do Campanário 2025 junto à Escola EB 2/3 Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade com Rosinha como cabeça de cartaz.

Principais acontecimentos registados a 17 de Maio, Dia Internacional das Linhas Telefónicas de Ajuda à Criança, Dia Mundial da Hipertensão, Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade de Informação, Dia Mundial da Pastelaria (WorldBaking,day), Dia Internacional da Reciclagem, Dia das Letras Galegas e Dia Internacional de Luta Contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia:

1792 - É assinado, por 24 corretores, o Acordo de Buttonwood que marca a fundação oficial da Bolsa de Valores de Nova Iorque, Estados Unidos, que tem como objetivo promover a confiança do público nos mercados e garantir que as negociações sejam realizadas entre partes confiáveis.

1803 - O Reino Unido bloqueia os portos aos navios franceses e holandeses.

1809 - Napoleão Bonaparte anexa os Estados Papais.

1846 - D. Maria II exonera o Governo do Duque da Terceira de que faziam parte os irmãos Costa Cabral.

1934 - Na Alemanha nazi, Adolf Hitler proíbe o acesso dos judeus aos cuidados de saúde.

1939 - Suécia, Noruega e Finlândia rejeitam os pactos de não-agressão oferecidos pela Alemanha nazi.

1940 - II Guerra Mundial. Forças nazis de Hitler ocupam Bruxelas.

1954 - O Supremo Tribunal dos Estados Unidos emite o parecer sobre o caso Brown contra o Conselho de Educação de Topeka, (Brown v. Board of Education of Topeka), estabelecendo a segregação racial nas escolas como violação da igualdade de direitos definida na Constituição.

1958 - Campanha eleitoral para as eleições presidenciais portuguesas. O Governo de Salazar, perante as manifestações de apoio a Humberto Delgado, proíbe "qualquer perturbação da ordem pública".

1967 - Assalto ao Banco de Portugal, na Figueira da Foz, pela Liga de Unidade e Ação Revolucionária (LUAR).

1990 - É decidida a cisão dos serviços postais e dos serviços de telecomunicações dos CTT.

1997 - A Federação Internacional do Automóvel retira Portugal do calendário de Fórmula 1.

2006 - O Senado norte-americano aprova uma emenda que prevê a construção de um muro de 595 quilómetros, ao longo da fronteira entre os Estados Unidos e o México, proposta pelos republicanos, que têm a maioria em ambas as câmaras do Congresso.

2009 - Duas mulheres são eleitas para o Parlamento do Kuwait, pela primeira vez na história do emirato do Golfo, após as eleições legislativas de dia 16.

2013 - É aprovado, no parlamento, na generalidade, um projeto de lei do PS para que os homossexuais possam co-adotar os filhos adotivos ou biológicos da pessoa com quem estão casados ou com quem vivem em união de facto.

2014 - Termina o Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal, que marca a saída da "troika" (Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia e Banco Central Europeu) do país.

2016 - O Governo anuncia que não vai abrir turmas de início de ciclo em 39 colégios privados com contratos de associação, o que representa uma redução de 57 por cento no financiamento a novas turmas.

2019 - A União Europeia aprova um quadro de sanções a pessoas ou entidades responsáveis por ciberataques ou tentativas de ciberataques, ou que prestem apoio financeiro, técnico ou material a esses ataques, considerados uma ameaça externa.

2024 - O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assina um decreto que permite que os condenados por delitos menores sejam libertados condicionalmente para servir nas forças armadas. A medida controversa surge numa altura em que as autoridades ucranianas têm vindo a explorar formas de reforçar a capacidade militar e renovar o pessoal destacado nas linhas da frente há mais de dois anos e dois meses.

