19 criadores de moda mostram projectos no Madeira Flower Collection

Os jardins da Quinta Magnólia voltam a receber, este fim-de-semana, o Madeira Flower Collection, evento organizado pela AJEM – Associação de Jovens Empresários da Madeira e integrado no programa da Festa da Flor, um cartaz da responsabilidade da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional do Turismo.

Os desfiles, uma vez mais com livre acesso, começam às 17 horas, sendo que as portas do recinto abrem às 16 horas. O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, marca presença no evento.

"A 7.ª edição do Madeira Flower Collection, que ocorre desde 2019 no terceiro fim-de-semana da Festa da Flor, inclui a participação 19 criadores de moda regionais que apresentarão, cada um, uma coleção cápsula de 3 coordenados subordinado ao tema a 'Flor'. Destes 19, 10 apresentam-se amanhã, sábado, dia 17 de Maio, e 9 no domingo, dia 18 de Maio", indica nota à imprensa.

"A primeira a se apresentar é, Angeles Fernandes, vencedora do concurso de novos talentos integrado no evento. Seguem-se as propostas de Francisca Inácio, Valentina, Nathan Slate, Sandra Vieira, Lúcia Sousa, Sara Gomes, Monteiro, Walli e Henrique Teixeira. No domingo será a vez de David Santiago, Hugo Santos, Márcia Gomes|Alma Matiz, D/Backyard, My Soul by Cristina Batista, João Pedro, Maria Clara, Bernardo de Sousa e Tiago Gonçalves|TG Couture", acrescenta.

No âmbito do concurso de novos talentos, a AJEM teve este ano um número recorde de participantes: 9. A vencedora, Angeles Fernandes, nasceu na Venezuela e vive na Madeira - Ribeira Brava - desde 2014. Tem 31 anos e trabalha actualmente numa empresa na área da contabilidade/fiscalidade. O sonho da moda começou aos 12 anos quando ajudava a mãe e a tia a criar vestidos. Tirou uma formação na área 'Curso Técnico de Design de Moda' e já tinha concorrido em 2021 ao concurso que a AJEM promove no âmbito do Moda Madeira. No Madeira Flower Collection terá agora a oportunidade de mostrar o seu talento.

Desde 2019, são já 12 os novos criadores que, desde a primeira edição do MFC, tiveram palco naquela passerelle.

"Além dos designers de moda da Região, o evento conta também com 19 modelos regionais, sendo 2 deles não agenciados e que foram "descobertos" no casting aberto a todos e realizado no passado dia 20 de Março no Fórum Madeira", conclui a mesma nota.