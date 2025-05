Actividade económica continua positiva, mas com recuo

O Indicador Regional de Actividade Económica (IRAE) para Fevereiro de 2025 foi divulgado esta manhã pela DREM e dá conta que a economia regional "manteve a trajetória positiva de crescimento, embora a um ritmo inferior ao registado no mês anterior", informa.

A autoridade estatística regional divulga uma síntese económica de conjuntura com os 7 temas, cujos indicadores de curto prazo dão a percepção do estado a que a economia regional está, embora "muitas das variações referidas são médias móveis de três meses, uma metodologia frequentemente utilizada em publicações desta natureza para atenuar oscilações pontuais e evidenciar tendências", realça, não se apresentam "como um substituto da variação real do Produto Interno Bruto, a ser apurada com um conjunto mais variado e completo de informação estatística".

Actividade Económica

"Em fevereiro de 2025, a economia regional manteve a sua trajetória de crescimento, ainda que a um ritmo mais moderado."

"O número de dormidas em alojamentos turísticos aumentou 7,1%, desacelerando face aos 8,5% registados em janeiro de 2025. Por sua vez, os proveitos totais apresentaram um crescimento significativo, de 23,3%, embora abaixo dos 26,0% do mês anterior."

"A emissão de energia elétrica, frequentemente associada à evolução da atividade económica, registou um aumento de 2,5%, mas também abrandando face aos 3,5% de janeiro. No que se refere à introdução no consumo de gasóleo, verificou-se um crescimento de 1,1% em fevereiro de 2025, valor inferior aos 2,6% registados em janeiro e aos 3,8% observados em dezembro de 2024."

"A relação entre sociedades constituídas e dissolvidas manteve um saldo positivo em fevereiro de 2025, com 3,0 novas sociedades por cada dissolução, valor superior ao registado no mês anterior (2,7)."

Indicadores Qualitativos

"Em fevereiro de 2025, os indicadores de confiança nos sectores de atividade da Indústria Transformadora, Comércio, Construção e Obras Públicas diminuíram face ao mês anterior, enquanto nos Serviços aumentaram."

Consumo Privado

"Em fevereiro de 2025, o volume de operações na rede SIBS com cartões bancários nacionais cresceu 7,8%, o que representa uma desaceleração face aos 8,8% registados em janeiro de 2025."

"O consumo de gasolina cresceu 5,5% em fevereiro de 2025, um valor inferior ao observado no mês anterior (9,5%)."

"Em fevereiro de 2025, as aquisições de automóveis novos ligeiros de passageiros inverteram a tendência de queda e registaram um crescimento de 1,9%, após uma quebra de 12,4% em janeiro anterior."

"O saldo dos empréstimos ao consumo registou um crescimento de 6,9%, acima dos 6,3% verificados no mês anterior."

Investimento

"Em fevereiro de 2025, os indicadores de investimento apresentaram comportamentos distintos. As vendas de automóveis ligeiros de mercadorias registaram um aumento expressivo de 44,4%, acelerando face aos 34,7% verificados no mês anterior."

"A avaliação bancária da habitação cresceu 14,9%, um valor ligeiramente inferior ao do mês precedente (15,8%)."

"A comercialização de cimento subiu 4,0%, ultrapassando os 3,3% registados em janeiro."

"Em sentido contrário, os empréstimos concedidos a sociedades não financeiras continuaram a diminuir, com uma queda de 6,3%, menos acentuada do que a redução de 6,7% observada no mês anterior. Por fim, o número de edifícios licenciados sofreu uma descida significativa de 19,9%, após ter aumentado 6,2% em janeiro."

Procura Externa

"Embora o comércio com o estrangeiro represente apenas uma pequena parcela do comércio global da Região (sendo a maioria das trocas efetuadas com o Continente), importa referir que, em fevereiro de 2025, as exportações registaram um crescimento expressivo de 21,7%, acelerando face ao aumento de 5,1% observado em janeiro. As importações, por sua vez, aprofundaram a tendência de queda e registaram uma diminuição de 17,5%, após uma redução de 3,8% no mês anterior."

"O movimento de mercadorias nos portos registou uma diminuição de 1,0% em fevereiro de 2025, repetindo a tendência negativa observada no mês anterior (-1,1%). Já o tráfego de passageiros nos aeroportos da Região manteve a trajetória de crescimento, com um aumento de 6,5% em fevereiro, embora a um ritmo inferior ao registado em janeiro (+8,7%). Quanto aos levantamentos e compras com cartões internacionais, registou-se um crescimento de 14,3% em fevereiro de 2025, ligeiramente abaixo dos 14,7% do mês anterior."

Mercado de Trabalho

"No mercado de trabalho, as ofertas de emprego registaram um aumento de 12,1%, um valor acima dos 9,3% observados no mês anterior. O número de desempregados inscritos caiu 5,7%, acelerando a tendência de descida iniciada em novembro de 2024. Também os pedidos de emprego apresentaram uma redução de 4,6%, após uma quebra de 3,6% em janeiro anterior."

Preços

"A inflação homóloga (IPC) abrandou para 4,1% em fevereiro de 2025, após ter atingido 4,3% em janeiro. A inflação nos bens manteve-se nos 2,8%, tal como no mês anterior, enquanto nos serviços desceu para 5,7%, face aos 6,3% registados em janeiro. Já o indicador de inflação subjacente fixou-se em 4,3%, ligeiramente abaixo dos 4,5% do mês precedente."