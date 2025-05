Universidade Sénior do Funchal celebra 18.º aniversário com mais de duas centenas de alunos inscritos

A Universidade Sénior do Funchal (USF) assinalou, esta quinta-feira, 15 de Maio, o seu 18.º aniversário, numa cerimónia que decorreu nas suas instalações, localizadas nos Barreiros, freguesia de São Martinho.

A comemoração contou com a presença da vereadora Helena Leal, responsável pelos pelouros da Educação, Cidadania, Saúde e Políticas de Longevidade, que enalteceu o papel da instituição como promotora do envelhecimento ativo e da valorização da população sénior.

Na sua intervenção, Helena Leal destacou “a importância deste espaço como um motor de inclusão e participação cívica dos mais velhos”, sublinhando a diversidade de atividades dinamizadas, que promovem a literacia em várias áreas do saber e contribuem para o bem-estar dos alunos.

Aproveitando a celebração do Dia Internacional da Família, também hoje assinalado, a vereadora dirigiu uma palavra de apreço a todos os alunos da USF, agradecendo-lhes por “fazerem parte da grande família da Universidade Sénior”, e assegurou que o Município do Funchal continuará empenhado em garantir as melhores condições para o funcionamento da instituição, “que é, para muitos, uma verdadeira segunda casa”.

Neste mandato, a Câmara Municipal do Funchal tem vindo a reforçar o investimento na modernização tecnológica da USF, dotando-a de novos equipamentos, como computadores e quadros interativos. O objetivo é aproximar os seniores das novas tecnologias, promovendo a inclusão digital e combatendo o isolamento social. CMF

A Universidade Sénior do Funchal foi a primeira a ser criada na Região Autónoma da Madeira, em 2007, através de uma parceria com a Universidade da Madeira. Destina-se a pessoas em idade de reforma ou pré-reforma (a partir dos 50 anos), proporcionando-lhes oportunidades de aprendizagem contínua e de enriquecimento pessoal.

No presente ano letivo, a USF conta com mais de duas centenas de alunos inscritos. A USF é membro ativo da RUTIS- Rede de Universidade da Terceira Idade, desde 13 de novembro de 2009.