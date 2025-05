Chuva provocou deslizamento de terra no Lazareto

A forte chuva que caiu durante a última noite provocou um deslizamento de terra no Beco do Tobias, localizado na Rua do Lazareto, no Funchal.

Segundo moradores da zona, nas últimas semanas têm decorrido trabalhos de limpeza nos terrenos com maquinaria pesada, o que terá deixado a terra solta e mais vulnerável à acção da água.

Com o elevado volume de precipitação que caiu de madrugada a terra cedeu e entrou pelos quintais de várias casas, deixando o beco praticamente coberto de lama e detritos.