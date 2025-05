Olimpíadas de Astronomia levam alunos da Francisco Franco à Índia

Dois alunos da Escola Secundária de Francisco Franco, no caso António Luís Evangelista e Daniela Silva Ferraz, do 12.º ano turma 6, vão representar Portugal na International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) 2025, que vai decorrer em Mumbai, Índia, entre 11 e 21 de Agosto de 2025.

Estes dois finalistas da Francisco Franco "garantiram a 'qualificação olímpica', depois de terem alcançado, respetivamente, o segundo e terceiro lugares na final nacional das Olimpíadas de Astronomia 2025, realizada no dia 2 de Maio no Parque Biológico de Vila Nova de Gaia", recorda a escola.

E acrescenta: "A final nacional das Olimpíadas de Astronomia 2025 juntou os nove alunos com melhor desempenho nas eliminatórias nacionais que tiveram de responder, individualmente, a três provas: uma teórica; uma de análise de dados e uma observacional com carta celeste."

Desta forma, "a fim de prepararem a sua participação olímpica em representação de Portugal, estes alunos vão frequentar 'treinos', via online, durante os próximos meses. Terão ainda uma preparação presencial em Braga, com duração de três dias, no final do mês de Julho", refere.

Além de António Luís Evangelista e da Daniela da Silva Ferraz, "a Escola Secundária de Francisco Franco teve ainda a participação de Afonso Geraldes Silva, que ficou em sexto lugar na final nacional", recorda. "Sublinhe-se que, entre os nove alunos finalistas das Olimpíadas de Astronomia 2025, encontravam-se três alunos da Francisco Franco".

A docente de Física e Química, Cláudia Costa, coordenou e supervisionou a dinâmica destas Olimpíadas junto dos alunos da Secundária de Francisco Franco. Já na deslocação a Vila Nova de Gaia, os alunos da Francisco Franco foram acompanhados pela também professora de Física e Química, Teresa Neves, por impossibilidade da coordenadora.