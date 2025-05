Mónica Freitas e Válter Ramos levam causas da Madeira ao continente

Válter Ramos, cabeça-de-lista do PAN Madeira às Legislativas Nacionais e Mónica Freitas, mandatária da candidatura, estarão pelo continente junto à Comitiva Nacional para a última semana de campanha.

"Nós somos um só partido e sabemos que estas são umas eleições difíceis e que é crucial membros dos diferentes distritos estarem juntos pelas causas comuns no sentido de levar a mensagem PAN a todos/as os portugueses/as", justifica Válter Ramos em comunicado de imprensa.

O candidato salienta que "o PAN é o partido com mais medidas submetidas e aprovadas na Assembleia da República, assim como a nível regional, foi o segundo partido com mais medidas incluídas no Programa de Governo da anterior legislatura".

Válter Ramos reconhece que "é difícil" para o PAN garantir representação pelo círculo da Madeira na Assembleia da República, pelo que se impõe como objectivo eleitoral "garantir a representação nacional"

Neste sentido, o candidato madeirense irá estar junto da porta-voz nacional e cabeça-de-lista por Lisboa, Inês Sousa Real e pelo cabeça-de-lista pelo Porto, Hugo Andrade a percorrer o país, "levando as causas da Madeira ao continente".

Temos assistido a uma falta gigante de dedicação pelos deputados/as eleitos/as pela Madeira à Assembleia da República. Elegem-se constantemente representantes do PSD e do PS que nada têm feito pela Madeira, ou não estaríamos durante anos a discutir as mesmas questões, como é o caso da revisão da Lei de Finanças Regionais, da revisão do estatuto político-administrativo, as questões da mobilidade e do reforço da autonomia. É preciso novas caras, novas vozes e garantir que também a nível nacional os/as deputados/as eleitos estejam sensíveis às especificidades das Regiões Autónomas Válter Ramos, PAN

Mónica Freitas acompanhara Válter Ramos na campanha, participando também de programas de rádio e televisão para comentar a campanha eleitoral a nível nacional.

O partido segue em campanha na Região Autónoma da Madeira, que será liderada nesta última semana pelo também candidato Vítor Gomes, que foi o número 3 nas Eleições Regionais de Março de 2025 e que é um membro activo da estrutura.