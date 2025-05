Ponta do Sol formaliza apoio às Juntas com transferência de 150 mil euros

A Câmara Municipal da Ponta do Sol formalizou, hoje, o compromisso de apoio às Juntas de Freguesia, através da assinatura de contratos inter-administrativos com as respectivas Juntas de Freguesia. O montante global transferido, este ano, ronda os 150 mil euros.

O valor é distribuído segundo critérios de equidade como a área geográfica, a densidade populacional e a distância ao centro do concelho, sendo este último compensado por um factor correctivo. A Junta de Freguesia dos Canhas recebe 48.300 euros, a Junta de Freguesia da Madalena do Mar o valor de 42.103 euros e a Junta de Freguesia da Ponta do Sol um montante de 51.746 euros.

Estes contratos representam mais do que transferências financeiras, são um reflexo da nossa aposta numa governação próxima das pessoas, onde todas as freguesias contam, independentemente da sua dimensão ou localização. Célia Pessegueiro

A presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol afirma que, desde o início do actual mandato, "os apoios às Juntas têm vindo a crescer de forma sustentada", reforçando a autonomia das freguesias e promovendo uma maior eficácia na resposta às necessidades locais.

As verbas agora atribuídas às juntas de freguesia destinam-se a intervenções diversas, incluindo a manutenção e melhoria de veredas, caminhos pedonais, levadas, miradouros e mobiliário urbano, ações fundamentais para o bem-estar das populações e para a preservação do património local.

Segundo nota à imprensa, desde o início do primeiro mandato deste executivo, a Câmara Municipal da Ponta do Sol já distribuiu mais de 1 milhão de euros pelas Juntas de Freguesia.