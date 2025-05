JP da Ponta do Sol passa a ser liderada por Lara Pereira

A Juventude Popular (JP) da Ponta do Sol tem uma nova liderança após as eleições realizadas na passada sexta-feira. Lara Pereira, estudante do Ensino Secundário, foi eleita presidente da Comissão Política Concelhia da estrutura juvenil do CDS-PP.

A nova equipa directiva conta também com Salvador Miguel como vice-presidente, Ebony Lopez como secretário, e Fátima Correia e Mafalda Miguel nas funções de vogais.

Envolvida em diversas associações juvenis, a recém-eleita presidente declarou que este seu primeiro mandato na liderança da concelhia "é, acima de tudo, um compromisso com os jovens do concelho".

Na sua intervenção após a eleição, citada em nota à imprensa, Lara Pereira defendeu que o papel da JP "é assegurar que as ideias, preocupações e ambições dos jovens estejam no centro das decisões". A jovem líder destacou ainda que "o futuro do concelho da Ponta do Sol passa pela juventude, sendo então imperativo apostar em iniciativas concretas que contribuam para o desenvolvimento e crescimento pessoal, profissional e social dos jovens."

Comprometendo-se com uma presença activa junto da população juvenil, a nova presidente garantiu: "Seremos uma voz activa e presente, escutando e agindo pela juventude da Ponta do Sol".

O presidente da JP-Madeira, Leandro Silva, desejou os maiores sucessos à nova presidente e à sua equipa, agradecendo o compromisso assumido e elogiando a energia e capacidade crítica do novo grupo dirigente, qualidades que, segundo ele, beneficiarão todos os jovens do concelho.