Circo Mundial 'oferece' 81 mil euros pelo Cais 8 para montar parque de diversões

A sociedade 'Circo Mundial Mariani, Lda.', que nos últimos anos tem ocupado o espaço do Cais 8, na frente-mar da cidade do Funchal, com um circo e um parque de diversões, no período de Natal e Fim-do-ano, já entregou, à APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, o requerimento para atribuição do direito de utilização privativa desta parcela de domínio público, com vista ao mesmo vim, no decorrer das festas de Natal deste ano.

Como contrapartida, o 'Circo Mundial' está disposto a pagar 81 mil euros, aos quais junta a oferta de 500 bilhetes para uma sessão do respectivo circo para a APRAM.

A ocupação de pouco mais de 11 mil metros quadrados do Cais 8 decorrerá entre o dia 13 de Novembro de 2025 e o dia 25 de Janeiro de 2026.

O edital a dar conta dessa intenção foi hoje publicado no Jornal Oficial da Região (JORAM), onde é referido que os eventuais interessados em idêntica ocupação ou que tenham objeções à atribuição do mencionado título, dispõem de 30 dias para se manifestar nesse sentido. Se tal vier a acontecer, a APRAM irá promover um procedimento concursal entre os interessados, cabendo o direito de preferência ao 'Circo Mundial'.

Há vários anos consecutivos que esta empresa nacional ocupa aquele espaço para a realização do habitual parque de diversões, bem como do circo, durante as festividades de Natal e Ano Novo.