Mais de 1,8 milhões de euros em apoios sociais no primeiro trimestre de 2025

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, destacou hoje, na abertura das 8.ª Jornadas da Associação Sem Limites, que decorrem no Hotel The Views Baía, o empenho do Governo Regional na atribuição da Prestação Social de Inclusão (PSI) a famílias com pessoas com deficiência.

Segundo a governante, no primeiro trimestre deste ano foram atribuídos cerca de 1,8 milhões de euros no âmbito deste apoio. "Esta prestação é atribuída com um valor mínimo de cerca de 300 euros e máximo de 800 euros, dependendo dos respectivos rendimentos de cada agregado", explicou.

Confrontada com a possibilidade da prestação social vir a ser aumentada até ao valor do salário mínimo, Paula Margarido sublinhou a importância do equilíbrio orçamental. "A Secretaria está disponível, tal como os membros do Governo e as demais secretarias, em cumprir com um orçamento regional que tem de ser estável e garantir condições a todos os madeirenses e portosantenses", afirmou.

A secretária regional reforçou ainda que, embora não haja um compromisso imediato com aumentos, o Governo continuará atento a cada situação. "Não nos podemos comprometer neste momento com mais nada a não ser a avaliação séria de todos os agregados em que efetcivamente estão incluídas pessoas com deficiência", referiu.

As Jornadas da Associação Sem Limites decorrem ao longo do dia, reunindo especialistas, técnicos e representantes institucionais para debater políticas de inclusão e os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência na Região Autónoma da Madeira.