Atribuídos 5 mil euros em prémios através da iniciativa '+Comércio Local'

Decorreu esta quarta-feira, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal (CMF), a cerimónia de entrega de prémios do segundo sorteio da iniciativa '+Comércio Local' 2025, uma iniciativa municipal de promoção e divulgação do comércio local.

Na ocasião, a presidente da CMF, Cristina Pedra, salientou que a iniciativa integra uma estratégia alargada de valorização da actividade económica local, tendo como principal objectivo incentivar a população a realizar compras no comércio do Município, em qualquer uma das dez freguesias do concelho do Funchal, através da atribuição de vouchers em compras superiores a 20 euros.

Nesta sessão foram entregues 20 vales no valor de 250€ cada, totalizando 5.000€ em prémio, aos vencedores do 2º sorteio, realizado no passado dia 30 de Abril. A edil sublinhou que cada sorteio contempla a entrega de 20 prémios, perfazendo 5.000€ em apoios diretos por sessão. Uma vez que estão previstos três sorteios no total, a autarquia irá distribuir no total 15.000€ ao abrigo desta iniciativa.

Registe-se que os vales atribuídos poderão agora ser utilizados nos estabelecimentos comerciais aderentes à campanha. Como referiu a autarca, “esta é uma iniciativa que promove o consumo e a economia circular, tendo sido desenvolvida com o propósito de apoiar os pequenos comerciantes”.

A edição de 2025 introduziu, pela primeira vez, o sector da restauração, contando já, até 12 de Maio, com um número recorde de 339 estabelecimentos aderentes.

Como asseverou a autarca, até à data foram distribuídos 118.400 cupões, o que representa um impacto económico direto estimado de 2,4 milhões de euros no comércio e na restauração local. Este valor tem por base a estimativa de que cada cupão corresponde a uma compra mínima de 20 euros, o que, segundo a própria, “já colocou 2.368.000 euros na economia tradicional do Funchal”.

Cristina Pedra fez ainda questão de reforçar que todas as freguesias do concelho estão incluídas nesta iniciativa, o que se insere ainda num compromisso de descentralização e proximidade, permitindo que os cupões possam ser utilizados em qualquer zona do município.

Importa ainda salientar que o último sorteio desta edição terá lugar no próximo dia 30 de maio, pelo que os consumidores poderão continuar a realizar compras nos estabelecimentos aderentes até a essa data.

O evento contou com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, bem como de representantes da ACIF, das Juntas de Freguesia e dos estabelecimentos comerciais aderentes.