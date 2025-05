Número de cuidadores informais na Madeira sobe para 365

A Madeira contabiliza um total de 365 cuidadores informais com estatuto reconhecido, apoiando directamente 388 pessoas dependentes.

Os dados, que reportam até Abril de 2025, foram divulgados, esta manhã, por Érica Costa, da Unidade de Apoio ao Idoso do Instituto de Segurança Social, nas Jornadas da Associação Sem Limites, que se realizam no Hotel The Views Baía.

Quer isto dizer que, desde Outubro de 2024, altura em que a então secretária regional Ana Sousa revelou a existência de 343 cuidadores informais com estatuto na Região, registou-se um aumento de 22 novos cuidadores, um crescimento de 6,4% em cerca de meio ano.

Entre os actuais cuidadores registados, 23 têm a seu cargo duas pessoas cuidadas. A maioria reside nos concelhos do Funchal (161), Santa Cruz (57) e Câmara de Lobos (36) e o perfil dominante continua a ser o feminino, representando 297 dos cuidadores, enquanto 68 são do sexo masculino.

Do total, 130 cuidadores auferem actualmente compensações financeiras, cujos valores mensais variam entre os 66,68 e os 222,27 euros, de acordo com o grau de dependência da pessoa cuidada e os critérios definidos pelo Estatuto do Cuidador Informal.

Este estatuto, implementado na Região Autónoma da Madeira em 2019, visa reforçar a política de manutenção das pessoas dependentes nos seus lares, retardando ou evitando a institucionalização. "O objectivo é assegurar o seu bem-estar físico e mental, melhorar a qualidade dos cuidados prestados em casa e permitir uma melhor conciliação entre a vida profissional dos cuidadores e as necessidades dos familiares dependentes", afirmou a dirigente.

Para além disso, o reconhecimento oficial do cuidador informal "procura ainda atenuar a sua sobrecarga física e emocional, promovendo uma resposta social mais humana e sustentável".

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites promove, durante o dia de hoje, as suas oitavas jornadas que reúnem especialistas e instituições com o objectivo de sensibilizar para os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência e necessidades especiais.