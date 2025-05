Paulo Sérgio Rodrigues recua na desfiliação do CDS-PP

Paulo Sérgio Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia do Paúl do Mar, decidiu suspender o pedido de desfiliação do CDS-PP Madeira que havia apresentado ontem por carta dirigida a José Manuel Rodrigues, presidente dos centristas madeirenses.

A decisão de recuar foi comunicada há instantes, na sequência de um contacto estabelecido pelo secretário-geral do partido, Amílcar Figueira, que propôs o agendamento de uma reunião para esclarecer posições e procurar entendimento interno.

"Após ter sido contactado pelo Secretário-Geral do CDS-PP Madeira, Amílcar Figueira, para agendamento de reunião entre as partes, decidi e informei-lhe, por agora, que não seja dado seguimento ao pedido de desfiliação do partido", afirmou Paulo Sérgio Rodrigues, garantindo que a sua prioridade permanece inalterada. "Continuo, como sempre, a pôr em primeiro lugar os interesses do Paúl do Mar e tudo farei para que a freguesia prossiga o caminho que tem seguido de desenvolvimento e de valorização das suas gentes".

O pedido de desfiliação, enviado ontem ao partido, apanhou de surpresa a estrutura centrista quanto ao seu timing, especialmente por ocorrer num momento em que, segundo apurou o DIÁRIO, o autarca estaria prestes a ser novamente nomeado como técnico especialista na Secretaria Regional da Agricultura e Pescas.

O gesto gerou desconforto político, com reflexo numa iniciativa do Governo em Câmara de Lobos, onde marcavam presença Miguel Albuquerque e o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, simultaneamente líder do CDS-PP Madeira.

Com este recuo, a tensão interna poderá dar lugar ao diálogo, num momento sensível para o partido, que enfrenta reconfigurações nos seus quadros autárquicos e procura consolidar a sua posição no xadrez político regional.