Aviso amarelo para a chuva prolongado até às 19 horas de sábado

O IPMA prolongou por mais seis horas de amanhã o aviso amarelo para a chuva forte que tinha lançado ontem para todo o Arquipélago da Madeira.

Assim, tanto para a costa Norte, como para acosta Sul, bem como para as zonas montanhosas da ilha da madeira, inclusive para a ilha do Porto Santo, estão previstos "aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada e podendo ser sob a forma de granizo", sinaliza o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O aviso que vigorava até às 13 horas (12h00 no Tempo Universal Coordenado -UTC) de sábado, 9 de Maio, passa agora a vigorar das 01h00 de sábado até às 19 horas (18h00 UTC).